【網球新星】 17歲男拔生奪美網青年賽男雙冠軍 黃澤林：我會繼續努力

▲ 網球新星黃澤林以17歲之齡奪得美網青年賽男雙冠軍。

年僅17歲、就讀拔萃男書院的香港網球新星黃澤林（Coleman）創造歷史，今日（12日）凌晨與法國拍檔Max Westphal在美國網球公開賽青年組男雙決賽中，以2:1盤數擊敗烏克蘭與保加利亞的跨國組合奪冠，成為首位香港球手勇奪美網青少年男雙冠軍寶座，為港爭光。

男拔生站上大滿貫頒獎台

兩人於男雙四強賽事以6：4、4：6及10：4擊敗美國及克羅地亞的跨國組合，成功打入決賽。Coleman與Max狀態大勇，縱然面對8號種子，甫開局已把握比賽節奏，以領先姿態以6-3贏得首盤。第二盤被對手以7-5扳回一局，雙方戰至第三盤，須搶10分分出勝負，最終Coleman與Max以大比數10-1奠定勝局，拿下香港歷史上首座美網男雙冠軍寶座。

為香港爭取好成績，Coleman賽後表示興奮，指雖然初期男單次圈止步，但幸好迅速調整心態，與法國拍檔在短時間內培養默契，大家互補長短，發揮應有水準。他感謝教練、網總、體院、母校拔萃男書院及家人的支持，

我會繼續努力，爭取更好的成績來報答大家。

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校長爸爸支持追夢

TOPick早前曾訪問Coleman及爸爸黃悅明，黃悅明是仁愛堂田家炳小學校長，一直支持兒子打網球，也不反對他將來成為全職運動員，認為「既然他選擇了這條路，就要一直挑戰自己」。他指Coleman 5歲時已跟前中國網球冠軍教練學習，為他打好紮實的基礎，縱使有時練習辛苦，但兒子依然享受其中。

對於兒子將來做全職運動員，黃校長表示支持，認為「書將來還有機會讀，打波很難放下再重拾，如果他有能力、有興趣，我們會支持他成為全職運動員」。

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趕往約旦準備下場比賽

美網青年賽男雙決賽結束後，Coleman隨即趕到機場出發往約旦，會合早前已在當地的港隊成員，為即將舉行的青年維斯杯作準備，望繼續為港隊爭光。

香港網球總會會長莫君逸見證Coleman由青訓班開始訓練，指他一直得到父母支持，盡力在網球路上打拼，代表港隊出戰海外賽事，持續累積實戰經驗終站上大滿貫頒獎台，為此感到驕傲，「證明香港網球運動員絕對有能力揚威國際舞台」。他期望未來能培訓更多有潛質的網壇精英。

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責任編輯︰王明芳