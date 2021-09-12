【大灣區】51工程建築企業已於前海橫琴登記資格互認　黃偉綸：有助政策擴展到全國

▲ （經濟日報資料圖片）

發展局與內地有關部門上周二（9月7日）合辦座談會，向香港建築、測量、規劃、園境和工程業界介紹方便到大灣區、前海及橫琴開業和執業的優惠政策和開放措施。

發展局局長黃偉綸今日（12日）發表網誌稱，建築、工程、測量和園境專業，目前已有45間相關企業和189位專業人士完成大灣區備案。

而前海和橫琴亦有推出便利措施，讓合資格的香港建築及工程界企業和專業人士，透過備案取得對應的內地資格，參與兩個自貿區的建設發展。至今合共有51間企業和331位專業人士完成備案。

黃偉綸又稱，相信隨著多項惠港措施落實，可為全國各省市充當示範，爭取更多內地城市認可香港的專業資格，為港企業和港人提供更多發展機會。發展局會繼續與內地相關單位商議，探討推出更多惠港措施，亦鼓勵香港企業和專業人士把握大灣區發展的機遇，積極參與。

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責任編輯：陳梓蔚