【精神健康】學童疫下開學或增焦慮感　精神科醫生籲家長勿否定子女情緒

▲ 葵涌醫院精神科顧問醫生鄧振鵬。（林宇翔攝）

新學年伊始，經過漫長暑假後要重新適應校園生活，對部分學生來說造成不少壓力。葵涌醫院精神科顧問醫生鄧振鵬表示，新學年的適應期一向都會令部分學童產生情緒上的困擾，疫情期間情況亦更嚴重，建議家長要適當關注子女的情緒，但不要認為他們的擔憂「好小事」；如焦慮到影響日常生活，有必要盡快求醫。

鄧振鵬說，通常在升中學或升小學的銜接階段，學童的精神的壓力會特別大，一來是要適應新的學習環境及模式，又要重新建立社交圈子，令不少人都會感緊張，不少定期到醫院覆診的學童，在接近開學時會向他反映面對情緒困擾，疫情下更多人發覺要重新適應上學有難度。他指出，部分有學習障礙的小朋友要依靠外界協助才能專心上課，由於疫情初期改為網課，令他們上課易分心，到後期更會跟不上學習進度，令他們對回復正常上課更感焦慮。另外，部分學童亦會過份擔心受新冠病毒感染，鄧振鵬指有學生會過份清潔，例如會過量清潔書本、書包。

移民潮亦對學童來說造成無形壓力，鄧振鵬解釋，學生見到身邊的同學離開，社交圈子的轉變會導致他們的失落，或會加深焦慮情緒。

▲ 葵涌醫院精神科顧問醫生鄧振鵬。（林宇翔攝）

他亦接觸有個案在開學時情緒十分繃緊，有一名需要定期覆診、患有讀寫障礙的小六學生，由於要考呈分試，加上功課增多，又擔心自己成績不夠好、未能考上心儀中學而感焦慮。鄧振鵬說，處理這類案件時會先讓學生抒發情緒，再透過協助他調節對自己的期望等方法開導。

部分更嚴重個案甚至要接受藥物治療，鄧振鵬曾接觸過一名初中生，因為家庭原因對上學產生焦慮情緒，有明顯的生理反應，包括出現呼吸急促、有窒息感覺、身體抖震，甚至不能踏進課室，需要同學扶離課室。由於情況比較嚴重，除去心理輔導，亦要接受藥物治療。

鄧振鵬指出，通常不安焦慮的情緒只會維持短時間，提醒家長可以留意子女是否長期出現處於低落狀態，或因情緒引發生理反應，包括心跳加速、手震、胃痛，或者會否過份悲觀，經常迴避上學或過度依賴。他強調，如學生的情緒影響到生活，就有需要向專業人士求助，例如駐校社工、青少年服務單位等。鄧振鵬亦建議，家長要花時間去了解子女出現焦慮情緒的原因，不要急於否定他們的情緒，亦不要說子女的憂慮「好小事」，應該要抽時間與他們討論感受，而非只說教。

《家庭台》最新影片：

【湊得輕鬆啲】經歷兩次傷患無阻游泳決心 男拔舊生一年三破香港紀錄

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴