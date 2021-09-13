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【校長專訪】袁經恆形容鄧肇堅中學如寶石礦場多驚喜　盼讓社區人士更了解學校

社會 07:01 2021/09/13

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袁經恆。（梁偉榮攝）

在直資學校聖保羅書院出任副校長多年，袁經恆今學年轉到灣仔區的津貼學校聖公會鄧肇堅中學擔任校長，他說到任時沒有抱着要為學校轉直資的「任務」，又認為津校與直資學校雖然在財政運作上有分別，但沒有哪者更為優秀。他指出，學校的目標是製造機會讓學生發展潛能，加上近年政府增加資源，津校亦同樣可以提供優質設施，又形容鄧肇堅中學有如寶石礦場。

點擊即看校內設施：

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初來報到，袁經恆說自己仍在努力融入，亦花了不少時間探索及了解學校，形容校園有如一個寶石礦場，時不時就會掘到寶：

打開一間房會發現，哇原來咁靚；同一個學生傾計，又突然發現原來佢咁勁。

他指出，學校近年亦撥出資源翻新校內不少設施，以提升學生於學習及課外活動的體驗，包括於課室安裝逾50吋的大電視，讓教師可運用更多電子教材；另亦打造設備完善的演奏室，內有隔音板、高級音響、音樂控制台等，讓學生可以享受音樂的樂趣。

點擊即看校內設施：

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學校早前翻新小聖堂，有以聖經故事為題的彩色玻璃窗。學校亦在校友的資助下於禮堂地牢內設立歷史廊，不只搜集多項充滿歷史價值的文件、學校刊物，更有一面「凱旋門」，放滿歷屆學生獲得的獎盃及獎牌。袁經恆說，校內有很多出色的硬件裝備，又有好學生，上任後的其中一個目標，就是讓社區人士更了解學校：「大家可能都知道呢間係好學校，但學生係點樣、有咩活動就未必知，我依家亦搵緊平台去做，想介紹學校比更多人知。」

袁經恆亦分享自己跳出傳統名校「安舒區」，接任鄧肇堅中學校長後，盼與教師跨越課程改革等教學挑戰，並繼續陪伴學生追夢，按此即看：【下一頁】

前校長戴德正卸任退休前亦曾接受TOPick專訪，談及其任內11年推動「津校價錢直資享受」：

【貼地校長】鄧肇堅中學推「津校價錢直資享受」 校長：名校與弱勢學校學生本質無分別

袁經恆。（梁偉榮攝）

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

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記者：黃悅晴

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