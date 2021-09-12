【香港小姐2021】姚焯菲炎明熹首亮相港姐紅地毯　謝嘉怡馮盈盈低胸鬥搶鏡【多圖】

▲ 《2021香港小姐競選決賽》

《2021香港小姐競選決賽》於今晚（9月12日）在TVB將軍澳電視城舉行，12強佳麗：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳爭奪后冠。

今晚由Do姐鄭裕玲、錢嘉樂、陳凱琳、丁子朗及周嘉洛任司儀，Gin Lee、鄭欣宜及聲夢學員包括炎明熹、姚焯菲、鍾柔美、何晉樂、冼靖峰、詹天文、黃奕斌演出外，更有歌神張學友任表演嘉賓。

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一眾嘉賓大約在7時半起陸續進場，全都盛裝現身。一班《聲夢傳奇》學員如姚焯菲、鍾柔美、詹天文、黃奕斌、何晉樂首先到達。

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之後，去年三甲謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍率先後以既性感又高貴的晚裝現身入會場。謝嘉怡穿上紅色低胸晚裝現身，陳楨怡以白色閃低胸裙亮相，郭柏妍則穿上Tube Dress。

她們被讚晚裝很漂亮，便稱全靠設計師因應其身型去挑選。卸任在即，三人都對TOPick表示很不捨得。謝嘉怡稱：「一年好快過，也學了很多東西，如有機會拍劇、主持等。」而她亦很想將來多拍劇，因自覺在《愛回家》表現不算好，想有多些進步空間。

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而前港姐如何依婷穿上白色露肩裙，仙氣十足，作為師姐的她表示：「好開心、好感動，我組的女仔都全入圍決賽，希望她們4個都可以有好表現。坦白說，當然偏心自己組的女仔，不過所有佳麗個個質素都平均，每一位都靚、有自己的特質。」

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向海嵐則以一襲粉紅Tube Dress亮相紅地毯。朱晨麗以露肩白色晚裝出場，她也大讚一眾佳麗愈來愈淡定。

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馮盈盈睇好王嘉慧

以性感低胸晚裝現身的師姐馮盈盈，向TOPick表示：「我不能搶佳麗的風頭，（故今年不算性感？）只是偽透視，是視覺效果，因有好多打底，連腳趾都沒露。

談到心水佳麗，盈盈就看好13號王嘉慧：「因是我在節目中帶領的橙色組員，她一直表現很好，睇好她。」被問到跟方力申緋聞，盈盈即笑道：「只是一大班朋友講笑，知我和小方玩得，我們是普通朋友，相信也沒有發展空間。」

記者：游艾維、梁樂欣、陳淑霖

同場加映：姚焯菲鍾柔美訪問