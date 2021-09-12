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【香港小姐2021】港姐決賽成聲夢舞台　施茉莉莫韻諰葉靖儀梁菁琳率先被淘汰

娛樂 21:47 2021/09/12

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姚焯菲為港姐決賽揭序幕。

《2021香港小姐競選決賽》於今晚（9月12日）舉行，12強佳麗：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳爭奪后冠。

今晚決賽序幕由《聲夢傳奇》學員姚焯菲擔任表現，以「重生祭天」為主題，各佳麗以星空女皇造型登場介紹自己。今晚六大主持包括鄭裕玲、錢嘉樂、陸浩明、陳凱琳、丁子朗和周嘉洛。

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之後鄭欣宜夥12位佳麗現身，以《＠princejoyce》勁歌熱舞。

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《聲夢傳奇》學員炎明熹、鍾柔美、何晉樂、冼靖峰、詹天文、黃奕斌跟12位佳麗演唱《眼淚》、《如何掉眼淚》、《男人不該讓女人流淚》、《情人的眼淚》帶出淨化主題。

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12位佳麗出場道出感情的心底話，不過其中一位佳麗出場時不慎踏空，幾乎跌在台上。

而首個高潮環節，是由鄭裕玲等主持，即場宣布淘汱四位佳麗，最後被out的佳麗包括19號施茱莉、18號莫韻諰、20號梁菁琳及12號葉靖儀 。

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記者：梁樂欣、游艾維、陳淑霖

同場加映：經歷兩次傷患無阻游泳決心 男拔舊生一年三破香港紀錄

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