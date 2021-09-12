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【香港小姐2021】張學友相隔20年再任嘉賓　12港姐伴舞歌神唱盡金曲

娛樂 22:33 2021/09/12

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《2021香港小姐競選決賽》於今晚（9月12日）舉行，歌神張學友任表演嘉賓。而首個高潮環節，是由鄭裕玲等主持，即場宣布淘汱四位佳麗，最後被out的佳麗包括19號施茱莉、18號莫韻諰、20號梁菁琳及12號葉靖儀 。

今晚亦有不少嘉賓演出環節，除《聲夢傳奇》學員跟港姐互動演出，天王歌神張學友相隔20年，再在港姐表演亦成焦點。

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萬眾期待的張學友以降臨「天使之城」壓軸登場，聯同李幸倪（Gin Lee）以及來自不同界別的傑出演奏家演出，音樂總監則為趙增熹。

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學友在「昇華」一節現身，他先獨唱出經典金曲《春風秋雨》、《李香蘭》、《愛是永恆》，之後學友再跟Gin Lee合唱《日出時讓街燈安睡》。而12位港姐亦有作伴舞，當中被淘汱的4位佳麗施莉莉等都有份演出。

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學友表演過後，司儀Do姐等再作出淘汱，選出最後五強，包括：4號關楓馨、14號邵初、15號梁凱晴、8號宋苑穎及13號王嘉慧。

記者：梁樂欣、游艾維、陳淑霖

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