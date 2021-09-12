【香港小姐2021】22歲宋宛穎奪港姐后冠　邵初梁凱晴分奪季軍亞軍

▲ 宋宛穎奪港姐冠軍。

《2021香港小姐競選決賽》於今晚（9月12日）舉行，12強佳麗：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳爭奪后冠。歌神張學友任表演嘉賓。

當中施茉莉、莫韻諰、葉靖儀、梁菁琳在首輪淘汰中率先出局。然後，再次在8強中選出5強，結果由關楓馨、梁凱晴、宋宛穎、王嘉慧、邵初成功晉級。

12位佳麗穿著旗袍出場，由多位歷屆港姐包括曹敏莉、向海嵐、劉倩婷、張嘉兒、朱晨麗、何依婷、馮盈盈、張秀文陪同亮相台上。

同場加映：梁朝偉訪問

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今晚首個獎項為2021友誼小姐，由去年友誼小姐鄺美璇頒發予邵初。最佳上鏡小姐為10號楊培琳。

去年季軍郭柏妍頒發今年季軍為14號邵初。陳楨佁頒發亞軍為18號梁凱晴。

去年冠軍謝嘉怡發表感言，宣布港姐2021冠軍為8號宋宛穎。最後宋宛穎繞場一周作完場。

▲ 宋宛穎成今年港姐冠軍。

宋宛穎單親家庭長大

現年22歲的宋宛穎（Sabina），6歲開始接觸各種舞蹈的Sabina，精通芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞。Sabina自小表演欲強，曾到薛家燕藝術培訓中心學跳舞，目的就是為了能上電視表演，她表示之後曾在《歡樂滿東華》表演。

此外，Sabina還於11年前參與《TVB兒童節之天才大匯演》，活動期間與《聲夢傳奇》學員之一的潘靜文合照，原來二人十分熟稔。

宋宛穎今晚得奬後被問最想多謝甚麼人，她坦言道：「要多謝媽媽，因我是單親家庭長大，是母親一手湊大我。」

亞軍梁凱晴則感謝家人及大學同學支持，季軍邵初也是感謝家人。而她們當選後，第一樣想做的事便是食頓打邊爐，以及相約一起去賞月食月餅。

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