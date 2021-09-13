【專訪】跳出傳統名校安舒區　鄧肇堅中學新校長盼與教師跨越挑戰　續伴學生追夢

▲ 聖公會鄧肇堅中學新校長袁經恆表示，希望盡力支援前綫教師跨越國安教育及公社科等新「挑戰」。（梁偉榮攝）

中西區傳統名校聖保羅書院出身、原任母校副校長的袁經恆於新學年跳出「安舒區」，轉任灣仔名校聖公會鄧肇堅中學校長，即面對全港中學同時推行國安教育及公民與社會發展科的重大轉變。

他不將教育「紅綫」視為「威脅」，惟盼盡力支援前綫教師跨越新「挑戰」，坦言學生經歷近年社會事件各有體會，即使當局目標培養學生愛國，亦不能一步到位；他未來會先幫助學生認識國情，表達意見亦應守住基本尊重，並冀延續過去透過課外活動陪伴學生成長的習慣，搭建平台讓學生追夢。

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習慣課外陪伴學生成長 上任盼續建平台助追夢

現年47歲的袁經恆在聖保羅書院渡過中小學生涯，於香港大學電機工程系畢業後，察覺自己喜歡對人多過對機器，任職電腦編程1年後便轉投教育界。他先在將軍澳一間津校任教9年，其後返回母校執教，2015及2017年先後升任助理副校長及副校長，原打算在母校教到退休，但早前眼見多名校長、包括聖公會鄧肇堅中學時任校長戴德正退休：「我係流住聖保羅嘅血，都係聖公會人、聖公會長大嘅教友」，遂於8月毅然離開已任教15年的母校，轉換崗位作新嘗試。

新學年全港學校須按首份國安教育工作計劃逐步落實相關措施，中學更須兼顧推行公社科，新校長又如何應對涉政治議題的「紅綫」？袁經恆引用開學時跟教師分享，學校常用的SWOT Analysis（強弱危機分析），鼓勵教師改變思維，「我唔鍾意Threat（威脅）呢個字，多數係傷害；我會用Challenge（挑戰）」，「依家有嘅就係challenge，一齊諗方法跳過去，迎接呢啲可以突破自己嘅機會。」而他的角色是盡量支援前綫教師，如協助尋覓教學資源及給予關心。

迎國安教育及公社科挑戰 盼與教師跨過去

他認為學生不應以厭惡心態拒絕認識國情，但對於教育局強調培育學生愛國，他借用跟舊校球隊討論的例子：「點可以叫一個利物浦球迷變成曼聯球迷呢？好似講到好兒戲咁，但就係咁兒戲嘅嘢都好難處理。」

他指各個學生步伐不一：「有啲學生見到國家進步；有啲未必有咁多認識，你好難叫佢有好深感受，有啲嘢無得逼㗎嘛。」、「有啲情操、感受係要培養嘅，由認識到深入體驗係一個過程，唔可以一步到位。」他舉例指教中國太空科技，可同時介紹其他國家發展進程：「學生自然見到自己國家都唔差。」

▲ 袁經恆認為，倘學生持不同看法仍能各抒己見，且互相尊重，便是最理想。（梁偉榮攝）

各抒己見最理想 勿抱「你啱我錯」態度

他指其上任首要任務是融入學校，暫未有新的發展大計，近日則已陸續約見學生。不少名校生在前年社會事件中敢於發聲，在時下社會環境該如何應對學生訴求？他認為學生不應用「你啱、我錯」態度討論：「唔同諗法嘅人，如果能夠坐埋同一枱，各自講意見，並且尊重對方諗法，咁就好理想。」

袁經恆形容學校是「人與人相遇嘅地方」，提及曾在過去兩間學校分別帶領籃球及保齡球等課外活動，帶波同時陪伴學生成長，他亦希望將來參與學生感興趣的項目，從而建立師生關係。他亦希望繼續製造平台讓學生追夢，明言不想學生「死讀書」，而是及早確立目標，透過學術及課外活動培養他們「讀得、玩得、好品德」。

▲ 袁經恆分享過去習慣透過課外活動陪伴學生成長；圖為他接任校長後首次與球隊學生見面。（受訪者提供）

與高比拜仁比賽喻接任校長 相信壓力總會過

面對上一任校長資歷豐富、有風骨見稱，這名「校長新鮮人」早已預料會被人比較，坦言接棒感到「好大壓力」，但相信壓力「總會過」，又笑言：「我同咗自己講，都無辦法啦，如果要同Kobe Bryant打波，唔可以因為咁而唔打場波，梗係打啦！」

前校長戴德正卸任退休前亦曾接受TOPick專訪，談及其執教39年的難忘經歷：

【貼地校長】鄧肇堅中學推「津校價錢直資享受」 校長：名校與弱勢學校學生本質無分別

【敢言校長】「行得正企得正」校長：教育問題永遠都可敢言 籲教界勿定睛失地

聖公會鄧肇堅中學近年翻新或提升多項校園設施。來自直資學校的袁經恆初到任鄧肇堅中學，亦形容此校猶如寶石礦場，指近年政府增加資源，津校亦可提供優質設施，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅、黃悅晴