一年內掌握基礎法律概念及實務知識　讓你在職場上如虎添翼

過去香港只有三間大學提供法律學位,數目之少令人人爭崩頭。香港大學專業進修學院 HKU SPACE 為大家提供多一條出路!HKU SPACE與各大律師事務所和企業緊密聯繫,因此了解就業市場需求,在課程設計上重視學生的就業能力及事業發展路向。

學習法律的途徑有很多,現職人士如冀轉行,HKU SPACE提供的法律證書課程 (Certificate in Legal Studies),是具有吸引力的兼讀制課程,學校在課程設計上亦考慮到學生在工作升遷和專業進修上的需要。可讓學員在不到一年的時間內修畢基礎法律概念及實務知識,同時也開放予很多正尋找新工作發展方向的人士修讀,修讀此課程是他們一個可靠的選擇。如轉行做律師先由法律證書課程 (Certificate in Legal Studies) 一步一步升讀至法律行政人員高等文憑(本科程度) Advanced Diploma for Legal Executives (Graduate Level). 完成法律行政人員高等文憑(本科程度)課程後,學生可如法律系畢業生一樣,以達到香港法律學深造證書(PCLL)的入學申請資格。

實踐法律,了解哪條法律是適用的,將法律應用到許多不同的情況,需要一定的實踐和技巧。但學習法律知識本身並不難。法律證書是一個不設學歷入學要求由執業律師親身授課,英語授課的課程, 學習採用靈活的兼讀形式,助您輕鬆增值自己。對法律證書畢業生來說,他們有很多不同途徑繼續升學。大多數畢業生會選擇繼續修讀法律文憑課程 (Diploma in Legal Studies)及法律高等文憑 (Advanced Diploma in Legal Studies),學員亦有機會升讀更高級別的法律課程,如Advanced Diploma for Legal Executives (Graduate Level) 法律行政人員高等文憑(本科程度), Graduate Diploma in English and Hong Kong Law (Common Professional Examination) 或Bachelor of Laws (LL.B.) Preparation Courses (University of London) 倫敦大學法律學士學位試課程,畢業後修讀相關專業課程後便可在香港或海外(如英國)成為律師。 及通過學習交流,廣交各方政、商、學界高層人員,擴闊人際網絡,開拓無限商機。

本課程的畢業生須符合香港律師會所訂的基準,才可使用「法律行政人員」(Legal Executive)的專業名銜。培訓學生掌握基本的法律知識和管理技能,讓學員可在律師事務所或相關專業機構、執法單位從事支援法律專業人士的工作,亦可協助工商機構內管理部門處理日常行政的職務。學員獲得法律知識及實務技能,有助未來從事法律事務相機職業發展及可循不同途徑進修學位課程。

▲ 香港大學專業進修學院課程主任伍海豐博士

課程:Certificate in Legal Studies法律證書課程



「免費法律課程講座」

日期:2021年9月23日(星期四)

時間:晚上7時至8時

地點: 香港銅鑼灣禮頓道66號港大保良何鴻燊社區書院1306室

網上報名:https://hkuspace.hku.hk/prog/cls

查詢: 2520 4665

根據《非本地高等及專業教育(規管)條例》,這些課程屬獲豁免課程。個別僱主可酌情決定是否承認這些課程可令學員獲取的任何資格。

