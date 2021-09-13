【新冠肺炎】今日新增一宗卡塔爾輸入個案　26歲男病人已於港接種兩劑復必泰

▲ 本港新冠肺炎疫情放緩。（湯致遠攝）

本港已近一個月本地零感染，今日（13日）僅新增一宗輸入個案，涉及一名26歲男子，從卡塔爾抵港。衞生防護中心和醫管局下午不設疫情記者會。

今日新增輸入個案涉及一名26歲男子，於9月11日發病，從卡塔爾抵港；4月26日及5月17日在香港接種兩劑復必泰，7月7日在香港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性。

至今本港個案累計12,147宗，包括12,146宗確診個案和一宗疑似個案。

昨日（12日）本港新增3宗輸入個案，全部患者已接種2劑新冠疫苗。患者分別由以色列、卡塔爾及日本抵抵港，其中一宗個案涉及一名36歲女病人（第12150宗），她於於9月10日由尼日利亞返抵香港。詳情即看【下一頁】

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記者：陳麗娜