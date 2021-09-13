【香港小姐2021】中葡混血宋宛穎單親家庭成長　選美世家出身減16磅奪冠　

《2021香港小姐競選決賽》於昨晚（9月12日）完滿結束冠軍為8號宋宛穎。出爐港姐冠軍宋宛穎賽後接受TOPick訪問表示，對自己奪冠一時未能相信是事實，謙稱自覺決賽表現失準，反不及準決賽時理想。

被問選美結束最想做甚麼，她笑言想約一眾佳麗開懷大吃：「我們所有佳麗感情都好好，而大家為今次選美都努力keep fit，所以現在完了比賽，想大家一起打邊爐。」

▲ （左起）亞軍梁凱晴、冠軍宋宛穎、季軍邵初。（攝影：梁偉榮）

宋宛穎減16磅迎戰

宋宛穎自揭由當日港姐首輪面試至今，一共減了16磅，而減磅軍師正是她的媽媽：「因為媽媽本身對有關營養、減肥都有研究，她教我應該如何減，每一餐都要她批准，影相俾她睇，通過了才可食，而且是陪我一起去減肥。」

中葡混血兒宋宛穎於單親家庭成長，從小隨母親生活，所以母女感情要好：「父母在我大約4歲時分開，近年與父親沒有聯絡。我還有一個孖生的妹妹，所以媽媽當時要照顧兩個小朋友並不容易。今次拿冠軍似是為她圓夢。」

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選美世家出身

另外，原來她也有提議妹妹參加選美：「她現在當醫生，不過妹妹對參加選美興趣不大。」

宋宛穎是「選美世家」，母親文寶雪是90年澳門小姐亞軍，此外文寶雪的堂家姐文雪兒是同屆澳門小姐冠軍。

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從小接受栽培

昨晚港姐決賽後，TVB即在深夜家訪宋宛穎，一班親人在家中祝賀宋宛穎凱旋歸來，宋宛穎外婆再大爆家族威水史：「好多年前，我的堂家姐是加拿大小姐及三藩市小姐。」

事實現年22歲的宋宛穎從小受家人悉心栽培，6歲起習舞，精通芭蕾舞、中國舞、爵士舞、Hip-Hop、拉丁舞、宴會舞及古典舞。

她曾因到過薛家燕藝術培訓中心學跳舞，於是曾參與《歡樂滿東華》、《TVB兒童節之天才大匯演》演出。

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記者：游艾維

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