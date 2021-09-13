【香港小姐2021】雙料季軍邵初不介意被指爆冷　27歲中越混血兒藝術造詣強

▲ 中越混血兒藝術造詣強，27歲邵初爆冷成雙料季軍。

《2021年度香港小姐競選》昨晚（12日）圓滿結束，現年27歲、年紀最大的14號佳麗邵初（Kristy）分別奪得友誼小姐以及季軍頭銜，被視為爆冷打入三甲的她向TOPick表示：「只要做好自己唔後悔就OK。」

現年27歲的邵初為中、越混血兒，於昨晚《2021年度香港小姐競選》總決賽中，分別得到由佳麗互相投選的「友誼小姐」大獎，以及季軍的寶座。

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▲ 三甲分別是宋宛穎、梁凱晴以及邵初。（梁偉榮攝）

台上愈戰愈勇

邵初在昨晚的表現有越戰越勇的感覺，她坦言：「因為好多環節都好開心，全都為我哋而設，有張學友先生做嘉賓，舞台服裝全部都好華麗，其實我都樂在其中，覺得享受又放鬆所以表現得好。」

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▲ 邵初台上表現淡定。（梁偉榮攝）

她自覺整晚表現平均，在泳裝環節本來於練習時做得不夠好：「演出時知道自己捕捉到個鏡頭，好為自己驕傲。」

講到成為雙料季軍，邵初先感謝佳麗投選她為友誼小姐：「佢哋都好錫我。（怎樣慶祝？）平時都好大食，會繼續大食，希望可以同佳麗一齊食會開心啲，之前都一個人食，會俾佢哋話，而家可以一齊食就開心好多。已經約定中秋食月餅玩燈籠。（不怕肥？）都預咗，圓潤啲都好嘛有福氣。」

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▲ 泳裝環節表現得體。（梁偉榮攝）

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對於被指爆冷打入三甲，邵初表示不介意被視為爆冷：「冠軍得一個，今年個歷程好長，我哋12個能夠站在台上已經好榮幸，大家都好靚、好優秀，如果我係評判要我揀，我都真係無辦法揀。可能轉過五位評判，口味不一樣，我都得唔到個獎，覺得只要做好自己，唔好令自己後悔就OK。」

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▲ 邵初打入五強被指爆冷。（梁偉榮攝）

具藝術修養

邵初畢業於英國著名的杜倫大學，從事資訊科技相關的工作，過去經常周遊列國，其社交網站放了她到訪法國、英國、阿聯酋等地方，她亦對藝術很有研究，從中學時期已開始正式學習畫畫，其畫作風格更是別具一格：「我嘅畫作通常圍繞表達情緒問題，或希望女性被關注嘅題目。我有部分畫作放咗喺以前英國嘅學校度做展覽，仲有一幅畀英國中學老師買咗。」

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記者：游艾維

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