【復課】協和地利亞中六級恢復全日面授課　學生指可多操卷有助備戰文憑試 

▲ 地利亞修女紀念學校(協和)。（黃悅晴攝）

教育局截止上周五收到5所中學申請於個別級別進行全日面授課堂，其中觀塘直資學校地利亞修女紀念學校(協和)中六級學生，今日（13日）率先恢復全日面授課，學校今日先安排約40名學生於下午上課。有中六學生對恢復全日課感開心，認為有助更投入地準備文憑試。

學校安排部分選修科的學生於今午上面授課堂，下午上課時間約1個半小時，每天下午只會上一課。同學中午可外出用膳，或買外賣回校，學校已安排以膠板分隔的座位。

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中六魏同學已接種兩劑科興疫苗，他說對恢復全日課期待已久，7月時已相約同學一起打針：「當時想打係因為覺得早啲打，可以早啲復課；如果同學打咗但我未打，好似唔係幾妥。」魏同學亦認為，恢復全日課有助準備文憑試，他指雖然半日課可自行安排下午的時間溫習，但學校的學習氣氛較濃厚，「一班同學一起溫習，會更投入，係屋企有時都唔想溫書。」

中六何同學亦已經打齊兩針，她說起初擔心疫苗有機會引致副作用如心肌炎，但認為中六急需回校上全日課以準備文憑試，又覺得可減少感染風險，平衡過後已打針。她說，目前有些擔心英文科成績，因目前只做過數屆以往試卷，希望恢復全日課有更多時間操卷。

張同學就表示，8月初得知教育局宣布，學校師生需有至少7成接種率才可恢復全日面授課，因此立刻預約接種疫苗。

該校校長林艷玲表示，中六級240位學生接種率約74%，教師接種率則逾9成，估計到9月底，高中學生已打兩針的比率會高過8成，對學生整體接種率達7成感樂觀。至於會否再逐步安排部分級別先恢復全日面授課，林艷玲認為時間表方面會較難處理，認為

全校同時恢復全日課會較簡單。

她又指出，學校於7月初安排外展服務到校為家長及學生接種疫苗，涉及逾200名學生，學校會鼓勵未接種疫苗學生打針，包括發放疫苗相關資訊。

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記者：黃悅晴