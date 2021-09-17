【若善健談】 音樂情人

有時候，過度的憂慮會影響思想的空間；又有些時候，過度的自信會令人忽視健康的重要性，在日間，我們可能擔當不同的角色，來到夜晚，疲倦的身軀會讓你知道，一直陪伴住我們的除了健康之外，還有我們的選擇。

以前的生活提供選擇的生活方式不多，相對簡單令人容易滿足，人與人的溝通來得自然真實，守時及尊重承諾可以說是當時的普世價值。那時候收聽電台點唱節目成為許多人的生活習慣， 有些深情的說話面對面難於啟齒，透過大氣電波，加上電台 DJ 的演繹，會有截然不同的溝通效果，加上歌詞及旋律，往往觸動聽眾心靈及勾起無限回憶。

沉溺回憶，只會停滯不前，擁有健康的身體才可接收四方八面的聲音，對待健康的知識應持開放及進取的態度，才能洞悉及掌握世界的步伐， 預防及了解疾病最新的趨勢。除政府衛生署外，世界上有不同的組織正默默為我們的健康奮鬥及用上另類的方式點唱，包括世界衛生組織(WHO)，他們沒有用歌詞代替說話，但他們的工作範疇切實對全球影響深遠，不妨為自己及家人了解多一些健康資訊，共同把焦點放在健康身上，這樣才可共建將來的美好回憶。

世衛指 21世紀其中一項重大發展任務，便是指『非傳染性疾病』的流行對個人、家庭和社區造成毀滅性的健康後果，並有可能使衛生系統不堪負荷。『非傳染性疾病』又稱慢性病，往往持續時間長，是遺傳、生理、環境和行為因素綜合作用的結果。主要類型包括心血管疾病（如心臟病發作及中風）、痛症、男士健康、關節退化以及精神健康等。『非傳染性疾病』對每一個人都有深遠影響，是時候及早為自己及身邊的人定立健康計劃，培養良好生活習慣，減少預支憂愁的時間，心理健康同樣不能忽視。

最後，借用數句瑯瑯上口的歌詞，『人生，聚散似平常，誰能預料，但我卻難忘往昔分秒，與妳，曾留下的歡笑！』生活也許未能盡如人意，總不能不順就喋喋抱怨，患上『非傳染性疾病』也不是走上窮途末路，只要及早求醫及控制，健康其實近在咫尺，你可以成為身邊家人、朋友的『健康情人』，一直將正確健康態度放在第一位，陪伴你走下人生每段路將不只是回憶，還有希望。

秋葵

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