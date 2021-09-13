【網球新星】黃澤林美網男單出局曾「求救」　校長爸鼓勵：賣樓都支持海外參賽

▲ 黃澤林爸爸全力支持兒子當全職運動員。

年僅17歲、就讀拔萃男書院的香港網球新星黃澤林（Coleman），昨日（12日）在美國網球公開賽歷史性勇奪青年組男雙冠軍，為港爭光。爸爸黃悅明今早（13日）在電台節目中表示，對兒子勝出感到高興，他亦提及，兒子在未能晉級單打外圍賽時，一度發短訊向父母「求救」，令他感到十分「心嗡」。

曾向父母「求救」

Coleman爸爸黃悅明今早接受商業電台節目訪問時表示，對於兒子勝出比賽感到好開心，兒子十分感謝來自法國的拍檔，認為拍檔互相支持及互有信心的精神，對黃澤林打波及做人都好重要。

▲ 黃悅明校長對於兒子勝出比賽感到好開心。（經濟日報資料圖片）

他又提及，兒子最希望是在男單奪冠，惟在外圍賽次圈止步，未能晉級，一度發短訊表示「救救我，爸爸媽媽」，當時父母都不知如何救，令他們十分心痛。不過，他又安慰兒子要檢視進步空間，而且即使失去商業贊助，家人賣樓都會支持Coleman繼續到海外比賽。慶幸，兒子其後已調整心態，加上跟拍檔很有默契、互補長短，充分發揮水準。

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哈佛向黃澤林招手

黃悅明表示，Coleman小學時已提早兩堂下課，到體院練習，至晚上8、9時回家後，再做功課和溫習，仍能考進精英班，他感謝兒子中、小學母校的永持。他提及，哈佛大學等美國頂級學府已向Coleman招手，但Coleman目前仍會繼續全職比賽。

TOPick兩年前曾訪問Coleman及爸爸黃悅明，本身是仁愛堂田家炳小學校長的黃悅明，一直支持兒子打網球，也不反對他將來成為全職運動員，認為「既然他選擇了這條路，就要一直挑戰自己」。

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他指Coleman 5歲時已跟前中國網球冠軍教練學習，為他打好紮實的基礎，縱使有時練習辛苦，但兒子依然享受其中。對於兒子將來做全職運動員，黃校長表示支持，

書將來還有機會讀，打波很難放下再重拾，如果他有能力、有興趣，我們會支持他成為全職運動員。

美網青年賽男雙決賽結束後，Coleman隨即趕到機場出發往約旦，會合早前已在當地的港隊成員，為即將舉行的青年維斯杯作準備，望繼續為港隊爭光。

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責任編輯：王明芳