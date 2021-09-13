【過度保護】拼命給子女最好連說話也小心翼翼 年輕一代自卑感卻更顯嚴重

▲ 有一種自卑，叫太保護。

自卑，其實有很多種。

我們那個年代，自卑大多源於缺乏。跟他人比較下，自覺不夠叻、不夠出身好、家庭不夠有錢等等，於是發憤圖強，成功達標後，便拼命地去彌補當年童年或成長的缺失，尤其是物質上的匱乏。我們那個年代，上游確是比較容易，努力讀書便有回報，若干時日晉身專業或管理層後，有車有樓過好生活，

絕非難事。然後，自己當上父母，既然生活和經濟已不成問題，當然不想子女重蹈己苦，供給他們的一切，彌補自己當年內心深處的遺憾。這是一種補償心態，但補償的，其實只是自己。很有趣的是，正當父母拼命給子女提供所有，有些連對子女說話也要小心翼翼，恐防傷及其自尊心，甚至叫子女畢業不用工作養佢一世，子女理應活得快樂過神仙才是，但剛剛相反，現時年輕一代的自我形象低落／自卑之情況，甚至較諸上一代更嚴重，那是何解？那些父母仆心仆命呵護備至，為何他們的子女仍會自卑？

因為出現在年輕一代的這種自卑，不是源於物資缺乏，而是由細到大沒太多「克服難關」的經歷。人的自信是如何建立和植根的？自信是經過人生種種的成功「克服」經驗和記憶而落實的。

成長在太受庇蔭的環境下，子女應有的人生困難統統被人為拿走，在其人生中，沒有真正嘗過「克服」的體驗，這就是沒自信的因由（不要說「他們也要克服功課啊！」或「我也試過要他們克服那天沒有司機接送的日子啊！」，那根本不是人生課題，談不上要「克服」）。當一個人由細到大，只有「零克服」經驗時，自信如何憑空建立？

中國命理古籍《滴天髓》的「反局」篇，有「母慈滅子」這句話：「木母也，火子也，太旺謂之慈母，反使火熾百焚滅，是謂滅子。火土金水亦如之。」父母無微不至地為子女安排一切（印星太強），那做子女的，則會漸漸失去「克服」的能力和動力，而「母（父母）慈滅子」局面，若從心理學解構，第一樣滅的，就是子女的自信，沒有「我能克服」的自信，繼而引伸連串處世、工作、待人等問題。

有一種自卑，叫太保護。

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