  • 32°C
香港時間 : 2021913日 (週一) 13:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【過度保護】拼命給子女最好連說話也小心翼翼 年輕一代自卑感卻更顯嚴重

育兒經 12:14 2021/09/13

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

有一種自卑，叫太保護。

自卑，其實有很多種。

我們那個年代，自卑大多源於缺乏。跟他人比較下，自覺不夠叻、不夠出身好、家庭不夠有錢等等，於是發憤圖強，成功達標後，便拼命地去彌補當年童年或成長的缺失，尤其是物質上的匱乏。我們那個年代，上游確是比較容易，努力讀書便有回報，若干時日晉身專業或管理層後，有車有樓過好生活，

絕非難事。然後，自己當上父母，既然生活和經濟已不成問題，當然不想子女重蹈己苦，供給他們的一切，彌補自己當年內心深處的遺憾。這是一種補償心態，但補償的，其實只是自己。很有趣的是，正當父母拼命給子女提供所有，有些連對子女說話也要小心翼翼，恐防傷及其自尊心，甚至叫子女畢業不用工作養佢一世，子女理應活得快樂過神仙才是，但剛剛相反，現時年輕一代的自我形象低落／自卑之情況，甚至較諸上一代更嚴重，那是何解？那些父母仆心仆命呵護備至，為何他們的子女仍會自卑？

因為出現在年輕一代的這種自卑，不是源於物資缺乏，而是由細到大沒太多「克服難關」的經歷。人的自信是如何建立和植根的？自信是經過人生種種的成功「克服」經驗和記憶而落實的。

成長在太受庇蔭的環境下，子女應有的人生困難統統被人為拿走，在其人生中，沒有真正嘗過「克服」的體驗，這就是沒自信的因由（不要說「他們也要克服功課啊！」或「我也試過要他們克服那天沒有司機接送的日子啊！」，那根本不是人生課題，談不上要「克服」）。當一個人由細到大，只有「零克服」經驗時，自信如何憑空建立？

中國命理古籍《滴天髓》的「反局」篇，有「母慈滅子」這句話：「木母也，火子也，太旺謂之慈母，反使火熾百焚滅，是謂滅子。火土金水亦如之。」父母無微不至地為子女安排一切（印星太強），那做子女的，則會漸漸失去「克服」的能力和動力，而「母（父母）慈滅子」局面，若從心理學解構，第一樣滅的，就是子女的自信，沒有「我能克服」的自信，繼而引伸連串處世、工作、待人等問題。

有一種自卑，叫太保護。

最新影片推介：

撰文 : 利嘉敏

相關文章

【功課壓力】9歲女童疑患「數學恐懼症」　做數學題即眼睛過敏又痕又痛
今日 12:21
【功課壓力】9歲女童疑患「數學恐懼症」　做數學題即眼睛過敏又痕又痛
【劏房悲歌】月花2千租兩呎半劏房床位　住客遭木蝨咬比露宿街頭更苦
16:50 2021/09/12
【劏房悲歌】月花2千租兩呎半劏房床位　住客遭木蝨咬比露宿街頭更苦
【網球新星】黃澤林美網男單出局曾「求救」　校長爸鼓勵：賣樓都支持海外參賽
今日 11:10
【網球新星】黃澤林美網男單出局曾「求救」　校長爸鼓勵：賣樓都支持海外參賽

你可能感興趣

【功課壓力】9歲女童疑患「數學恐懼症」　做數學題即眼睛過敏又痕又痛
今日 12:21
【功課壓力】9歲女童疑患「數學恐懼症」　做數學題即眼睛過敏又痕又痛
【劏房悲歌】月花2千租兩呎半劏房床位　住客遭木蝨咬比露宿街頭更苦
16:50 2021/09/12
【劏房悲歌】月花2千租兩呎半劏房床位　住客遭木蝨咬比露宿街頭更苦
【網球新星】黃澤林美網男單出局曾「求救」　校長爸鼓勵：賣樓都支持海外參賽
今日 11:10
【網球新星】黃澤林美網男單出局曾「求救」　校長爸鼓勵：賣樓都支持海外參賽
家庭關係 育兒心得

最高瀏覽

【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【新移民】逾3成新移民兒童曾遭歧視　9歲童家中練琴遭打爆窗戶鬧大陸妹
13:38 2021/09/12
【新移民】逾3成新移民兒童曾遭歧視　9歲童家中練琴遭打爆窗戶鬧大陸妹
【香港小姐2021】22歲宋宛穎奪港姐后冠　邵初梁凱晴分奪季軍亞軍
22:55 2021/09/12
【香港小姐2021】22歲宋宛穎奪港姐后冠　邵初梁凱晴分奪季軍亞軍