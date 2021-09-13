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【疫苗接種】國泰解僱沒有打疫苗機組員工　平機會：如有健康理由而被解僱屬違法

社會 10:45 2021/09/13

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平機會指國泰解僱因健康理由沒接種員工或違法。（資料圖片）

國泰航空早前解僱部分沒有接種新冠疫苗的機組員工，平機會主席朱敏健指，僱員因醫學理由未能達到公司的要求而被解僱，公司或違反殘疾歧視條例的間接歧視，建議相關員工向平機會查詢或投訴。另外，有被解僱的員工批評公司不近人情，即使呈交了身體報告仍被解僱。

朱敏健在電台節目表示，如果僱員因醫學理由未能達到公司措施的要求，而遭受差別待遇，甚至被解僱，殘疾歧視條例間接歧視的條文可涵蓋相關情況，因為殘疾的定義不限於身體上的，亦包括疾病和傳染病，建議相關員工向平機會查詢或投訴，職員檢視個案後會為投訴人安排調停，在擁有合理理據作出申訴底下，會方甚至會為投訴人提供法律行動。

朱敏健指，目前難以評論國泰的做法，因為不同行業有不同情況，假如接種要求是必要而合理的措施，僱員未能提交醫學證明，公司證明對有關員工未能履行職務，導致工作上有調配不合情理困難而須解僱相關員工，可能未必違反歧視條例，惟仍有機會違犯勞工法例。當接到查詢後，平機會可與有關方面接觸，了解前因後果，再決定如何協助。

他補充，截止8月底的過往6個月，因未能接種新冠疫苗而受到差別待遇的查詢有129宗，投訴有8宗，亦有接到關於國泰解僱相關員工的投訴個案，但未有實際數字。

有前國泰航空員工投訴因心律異常而暫沒法接種疫苗，即使遞交了心電圖報告仍被解僱，批評公司不近人情，現時與其他因相同理由被解全僱的員工循無理解僱方面追討。

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記者：陳麗娜

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