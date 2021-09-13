【香港小姐2021】亞軍梁凱晴英國名牌大學畢業　選美後盼跟周嘉洛合作拍劇

▲ 亞軍梁凱晴學歷不俗。

《2021香港小姐競選決賽》於昨晚（9月12日）完滿結束，三甲分別是季軍邵初、亞軍梁凱晴、冠軍宋宛穎。現年26歲的梁凱晴，賽前也是大熱，昨晚表現不俗的梁凱晴，亦順利登上亞軍寶座。

15號梁凱晴（Carina）決賽後接受TOPick訪問表示心情興奮，參賽時保持美好身段的她，賽後也希望keep著體態，笑言也不覺減肥好辛苦。

▲ 梁凱晴由去年亞軍陳楨佁加冕。（東星圖片）

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想同周嘉洛合作

被問未來動向，Carina稱要待公司安排，她如有機會也想拍劇。梁凱晴又稱希望可跟周嘉洛合作，因為家人都愛看《愛‧回家之開心速遞》，劇集帶來很多歡樂。

雖然家人昨晚又來觀賽，但因怕夜稍早離開，Carina之後又忙著訪問，可能要到今日才能跟家人慶祝。

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梁凱晴本身多才多藝，是舞蹈狂熱分子，小學開始學跳西方舞的Carina，升上中學後再學跳中國舞及拉丁舞，她曾稱：「我享受好多女仔去完成一個表演，好有成功感，又可以大家一齊影靚相。」

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梁凱晴學歷很高，在英國薩里大學（University of Surrey）修讀Bachelor of Science的International Hospitality Management，薩里大學的酒店管理學專業在QS2020世界大學學科排名中被評為世界第8。

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Carina之後在香港城市大學修讀Master of Science in Marketing，專攻市場管理範疇相關的數據分析研究。Carina笑言大學教授原本建議她繼續升讀博士課程，但因她想趁年青嘗試其他方面發展，故毅然選擇了參加香港小姐。

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記者：梁樂欣

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