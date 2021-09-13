【用不安心】疑花灑電鍍塗層剝落沖涼時異物入眼　女事主求醫挑出至少5粒反光微細碎片

▲ 女事主沖涼時異物入眼，求醫挑出5粒反光微細碎片。

市面上花灑種類繁多，最重要是選擇品質優良的，才用得放心。日前，一名香港女事主發現眼睛經常有異物入眼，兩度求醫，醫生竟發現眼內有微細的「反光膠粒」。女事主回想日常習慣，洗澡時會睜開眼睛，遂拆開花灑檢查，竟見到電鍍塗層剝落，懷疑事件與此有關。

女事主接受TOPick訪問時指出，本來買過濾花灑是為了有乾淨的水安心洗澡，但發現自己經常有異物入眼，於是求醫。

目前她已睇了2次眼科醫生，醫生發現她的眼內有「好細微的，類似會反光嘅膠粒入眼」，並由醫生將其挑出。她表示，這些異物會黏著眼皮，所以很難靠自己清理。她還記得第1次求醫，醫生取出2粒，第2次取出約3至4粒，更因為數量較多而被收取貴點的手術費。稍後會第3次求醫，估計眼內仍有異物。

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由於眼內不時有異物，女事主也大感奇怪，於是細想自己的個人生活習慣。結果，她想起自己洗澡時，間中就算有水，都會照樣睜開眼睛。

我沖涼有時有水都會照開眼，而且又無可能無啦啦有類似膠珠又閃的物體有機會入眼。

於是她拆開花灑頭檢查，竟發現花灑頭內裏的電鍍塗層剝落，甚至連隔棉都有少許電鍍塗層碎。故她懷疑，眼中的異物有機會來自花灑。

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她表示，從沒想過花灑會甩塗層，一般只會換隔棉，而未必會拆開花灑頭看。故奉勸大家小心使用。

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責任編輯：羅嘉欣