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【美食速報】gülsha聯乘野玩田店推限定玫瑰美食　試玫瑰紅茶慕絲蛋糕+沙律再送活肌水

休閒消費 11:35 2021/09/13

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熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

（圖片由gülsha提供）

今個秋季，主打採用大馬士革玫瑰製作的天然護膚品品牌gülsha特別與野玩田店Something Wild聯乘推出期間限定玫瑰系列美食，於指定期間體驗，更可獲得gülsha護膚品試用裝。

一系列的美食包括gülsha x 野玩田店 Something Wild 期間限定玫瑰系列 玫瑰紅茶慕絲蛋糕、煙三文魚紅菜頭花沙律及玫瑰烏龍茶，價錢由$68至$148。品嚐至Fresh口味同時，更有機會獲得禮品。

最新影片：【TOPick柴犬追星】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見

點擊大圖了解詳情：

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限定優惠

gülsha x 野玩田店 Something Wild 限定優惠由2021年9月16日起至11月15日，凡於野玩田店，晚市點選以上「玫瑰系列」任何2款食品或飲品（當中包括最少一款食品），即可獲得 gülsha 晨露純玫瑰活肌水20ml一份（價值：$55），數量有限，送完即止。

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責任編輯：王芷瑩

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