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【Staycation】The Mira Hong Kong推澳洲主題房   連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起

休閒消費 12:28 2021/09/13

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The Mira Hong Kong推出全新澳洲主題房，這個為新南威爾士州藍楹花花季。(相片來源︰The Mira)

各酒店推出Staycation而極受歡迎，大家無法出門旅遊，The Mira Hong Kong與澳洲旅遊局、澳洲商務投資署與美麗華旅遊聯手，於9月17日至11月14日推出Wanderful Australia探尋非凡「澳」秘之旅，以嶄新生活概念打造主題住宿、水療與餐饕饌嚐，話題性十足。

位於尖沙咀的The Mira Hong Kong與澳洲旅遊局，特別呈獻10間別具一格的主題客房，讓大家重拾澳洲的美麗風光。其中包括由新南威爾士州旅遊局、昆士蘭州旅遊及活動推廣局、西澳州旅遊局、維多利亞州旅遊局攜手打造的4間州份景點體驗客房，以及由澳旅局推薦的6間澳洲獨特體驗客房。 

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於4間州份景點體驗客房，可選新南威爾士州的藍楹花花季、或在陽光普照的昆士蘭海灘上放鬆身心、去探索西澳州寧格魯珊瑚礁，以至沉醉於維多利亞州墨爾本的咖啡文化也相當不錯。 

澳洲有各式旅遊體驗，幾款房分別是 感受乘風衝浪的快感、探索酒莊的醉人風土、欣賞令人傾心不已的南極光、或是熱帶雨林綠意景致等等，推廣期間，酒店之專屬遊戲樓層Mira Wanderland更將設有澳洲主題3D 照相館，讓您於社交媒體網站分享美照，為澳洲之旅留下動人一刻。 

房間內有澳洲主題3D 照相館。(相片來源︰The Mira)

主題住宿包括入住設計酒店客房、二人Yamm自助早餐、澳洲旅遊局禮待明信片、 「毛」盡萌寵澳洲小樹熊禮品、美麗華旅遊指定澳洲團HK$1,000 折扣優惠券。住客可選擇另加HK$200入住主題客房，讓您投入「澳」妙旅程。 

WANDERful探尋非凡「澳」秘住宿之旅，主題住宿內有海鮮美饌。(相片來源︰The Mira)

3 款非凡住宿體驗由$1,400起，包括︰

‧ 客房專享澳洲海鮮2人美饌與澳洲白酒晚宴 ($1,400起) 
‧Yamm 探尋滋味「澳」秘豐盛2人自助晚間饕宴 ($1,800起) 
·MiraSpa匠心呈獻1人專享endota 舒緩呵護玉石按摩(80分鐘)連水療禮品 ($1,800起) 

查詢及預訂︰2315 5605 或電郵至 reservations@themirahotel.com 

最新影片：經歷兩次傷患無阻游泳決心　男拔舊生一年三破香港紀錄

撰文︰馮柏偉

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