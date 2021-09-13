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【侵害人身罪】擬訂沒有保護罪針對照顧者忽略受虐情況　院舍照顧員工會促釐清責任問題

社會 11:48 2021/09/13

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社區及院舍照顧員總工會憂新例對前綫員工構成很大壓力，政府應與業界商討細節，亦要釐清責任問題。（經濟日報資料圖片）

法改會擬訂新罪行，建議於《侵害人身罪條例》加入「沒有保護」罪，對沒有採取「合理步驟」保護受害人的旁觀者及照顧機構，施加刑事法律責任。法改會轄下小組委員會成員熊運信稱，擬訂的新罪行針對有人忽略受害人被虐，相信相關人士未有查詢或其他跟進便報警機會不大。不過社區及院舍照顧員總工會憂新例對前綫員工構成很大壓力，政府應與業界商討細節，亦要釐清責任問題。

法改會相關小組委員會成員熊運信今日（13日）接受港台節目《千禧年代》節目訪問，解釋「沒有保護」罪主要保護未能表達自己被襲情況、未能照顧自己的人，包括長者及患病的人。

他稱，新例針對嚴重身體受傷及易受傷害人士，未必能夠說出受傷情況，照顧者要用他們的基本知識，了解傷勢是否有可疑。新法例目的是希望在最短時間內，找出可能受虐的兒童或長者，減輕痛苦。

熊運信表示由於控方有舉證責任，需證明施襲才可提告，但若受害人為一名兒童，身邊緊密接觸者只有父母，現時法例下如未能證明父母施襲，就毋需協助調查，若二人互推責任，亦不能向二人提告；而新罪行針對與受害人有緊密接觸的人刻意忽略被虐情況，若承認知道傷勢但不作為，亦可向他提告。

他又以數年前一名5歲女童被虐致死案件為例，當時老師如發現小童長期吃不飽，有責任提問，即使受害兒童未能作答，老師應與他人討論，相信日後未經查詢或討論便報警的機會不大。

社區及院舍照顧員總工會義務秘書鄭清發則認為，曾有康復院舍的院友回家渡宿後，員工發現有傷痕，向院友家人追問。亦有員工在上門服務時，見到服務者有傷痕，查問傷勢但無結果；直言新例對前綫員工構成很大壓力，政府應與業界商討細節，亦要釐清責任問題。

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責任編輯：陳正怡

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