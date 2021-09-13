【功課壓力】9歲女童疑患「數學恐懼症」　做數學題即眼睛過敏又痕又痛

▲ 內地一名9歲女童疑患「數學恐懼症」，做數學功課時眼睛會出現過敏症狀。

數學科是某些學生的惡夢，內地一名9歲女童疑患「數學恐懼症」，每逢做數學功課都會出現眼睛過敏，又癢又痛。其母指女兒做其他科功課時沒有問題，認為可能是心理因素激發過敏。

做數學題即眼睛過敏

綜合內媒報導，女童來自浙江寧波，其母日前上載短片，展示女兒過敏的情況。片中女童正在做數學題，期間不斷揉眼睛。母親表示過敏問題在新學期才開始，基本上女兒一做數學功課，眼部周圍便會出現紅腫、又癢又痛的情況，做其他科功課則沒有問題。

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媽媽續指過敏情況嚴重起來會腫到眼睛睜不開，試過整整1晚沒有消腫，隨即帶女兒就醫。醫生給予藥物紓解症狀，亦建議她們尋找致敏源。母親指女童從小對花粉及粉塵過敏，但認為這次眼睛過敏與心理因素有關，

她不懂做數學功課，感到恐懼。

影片傳開後引來網民討論，有網民覺得女童很可憐，「數學給她的壓力太大了」、「這還得看看心理醫生，需要接受專業輔導」、「得想辦法解決，數學科很關鍵」。

化解壓力有法

TOPick曾訪問教育心理學家劉穎博士，她指若發現孩子出現學業壓力，家長宜反思自己的態度，因壓力會由大人感染小朋友，並會不斷累積。她謂小朋友很單純，平時父母對考試回應的一言一行，皆會令他們連結到負面畫面和結果。

包括考不好會被質詢、鬧、減少玩樂等。家長過分重視結果，慢慢便導致孩子把考試看得負面，進而懼怕，生理反應包括頭暈、肚痛，或老說不想上學等。

她認為家長應着眼準備過程，故就算考到 10 分，若孩子有努力，家長便要先肯定那10分。相反有些孩子太過叻懶散應試，即使考到滿分也不應褒獎。她亦建議拿到成績後，家長要用「我們」而不要用「你」跟子女分析。例如說︰「媽咪見到你好努力，不要緊。這次原來只是小小不小心看錯，下次我們一起想想方法。」切戒質詢小朋友︰「有無搞錯呀！溫了十幾次都仲錯？」。她亦強調，考試前不應取消孩子喜歡的活動，「應有穩定玩樂和休息，才可令腦袋放鬆，及以免讓子女覺考試與『無得玩』掛勾」。

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責任編輯：王明芳