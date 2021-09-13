【獨特副業】胃脹氣變商機3年內賺近20萬　「放屁女王」靠客製屁聲賺外快

不少人會經營副業賺外快，但沒想到腸胃脹氣，使人尷尬的生理現象也能作賺錢用途。美國一名女子的副業相當特別，是靠「放屁聲」來賺外快。

美國女子樂舒（Lush Botanist）因3年前收到一名網友要求她在鏡頭前放屁，而該片段就成為了她最受歡迎片段之一，後來更有人付錢叫她放屁，這樣她開啟了「放屁事業」，放一次屁最高收費175美元，一天最多賺接近4千美元，目前她已靠放屁賺了約2.5萬美元（約20萬港元）。

▲ 「放屁女王」樂舒（Lush Botanist）靠屁聲賺外快。（圖片來源：instagram）

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由於樂舒患有乳糖不耐症，一旦食用了乳製品食物，腸胃就會有激烈的反應，因此她會吃各種芝士讓自己放屁，還分享心得：

帕瑪森乾酪會放硫磺屁、莫札瑞拉起司會放出一堆泡泡屁。

除了靠放屁影片賺錢外，樂舒會客製「放屁商品」給粉絲，例如會放屁在罐子裡，然後寄給顧客，甚至在客人選擇的棒棒糖上放屁。她還分享最奇怪的要求是對著火車模型放屁。

▲ 除了靠放屁影片賺錢外，樂舒會客製「放屁商品」給粉絲。（圖片來源：影片截圖）

她表示，自己成功是真正享受放屁過程，因為客人從中獲得樂趣。樂舒更不斷在社交網站上發佈她放屁視頻，希望可以吸引更多顧客。

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責任編輯：羅嘉欣