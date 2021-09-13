【香港小姐2021】台上甩轆曾志偉台下黑面訓話　丁子朗魚網裝被指向陳百祥「致敬」

▲ 直播頒獎失誤曾志偉黑面狂鬧，丁子朗魚網裝被指向陳百祥致敬。

《2021香港小姐競選》總決賽昨晚（9月12日）舉行，司儀之一的丁子朗於泳裝環節的打扮，比一眾佳麗更為搶鏡。擁有健碩身型的他穿上三角泳褲，並配搭全身白色魚網喱士裝扮，可是令人想起2003年陳百祥於港姐決賽時的造型。

今屆的港姐司儀找來鄭裕玲（Do姐）領軍，配上錢嘉樂、陳凱琳、丁子朗與周嘉洛上陣。在佳麗泳裝的問答環節，丁子朗與周嘉洛均趁著廣告時間去換裝。

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本來身穿西裝的二人換上三角泳褲，並外面搭上全身的透視裝。相對周嘉洛的全黑魚網裝，丁子朗的打扮顯得非常搶眼，以藍色三角泳褲打底，配以恤衫西褲造型的通花喱士外罩。

丁子朗向阿叻致敬？

Do姐由下到上掃視丁子朗的裝束，露出微笑，丁子朗和周嘉洛則解釋二人是為了「找數」才會換上如此裝扮，結束問答環節後，兩男已經馬上換回原本裝束。

大批觀眾與網民看到丁子朗的「性感」服裝，都不禁想起早於2003年香港小姐競選中，同為司儀的陳百祥（阿叻）於當晚的打扮。當晚阿叻的泳褲透視裝，遭觀眾批評穿著有欠莊重，香港廣播事務管理局當晚更收到5宗相關投訴。

今屆換上年輕有為、一身健碩肌肉的丁子朗穿上這身裝扮，畫面無疑較阿叻順眼，暫時並未有接獲投訴。不過卻有網民狠評「肉酸」，有人建議：「直接著泳褲好啲」，又有觀眾問到：「呢啲係咪就係『cheap』？係咪會教壞細路？」

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曾志偉黑面

另外，於頒發「最上鏡小姐」時出現失誤，本來安排由上屆最上鏡小姐兼冠軍謝嘉怡與12位佳麗出場，但久久未見蹤影，司儀唯有夾硬拖延時間，最後主持經驗豐富的Do姐立即變陣，改為先宣布五強人馬，化解危機。

於是在廣告時間結束後，才再次頒發「最上鏡小姐」大獎，結果由10號楊培琳獲得。

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在台下的TVB副總經理曾志偉疑似對甩漏相當不滿，在台下四出向現場工作人員了解情況，臉色更時紅時黑，並又向眾司儀溝通了解。不過也反映志偉十分投入，非常著緊今次的製作。

在完騷後，他也與司儀之一的陳凱琳密斟一番，未知志偉哥是否向她傳授司儀技巧？事實陳凱琳在整晚節目常「食螺絲」外，且全晚不時翹手，頗為礙眼，評判之一朱玲玲在節目中受訪提醒參選佳麗要「留意上鏡時雙手擺位」，反而似在間接提醒陳凱琳。

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