【啟德體育園】啟德體育園2023年下半年竣工　主場館上蓋第一段預製構件今抵港

▲ 啟德體育園擬於2023年落成，主場館上蓋的第一段大型預製構件今日(13日)早上由廣東中山經海路運抵香港。（照片由民政事務局提供）

啟德體育園擬於2023年落成，主場館上蓋的第一段大型預製構件今日(13日)早上由廣東中山經海路運抵香港，其上蓋主要由四組大型主鋼桁架支撐，跨度介乎150米至180米，為本港建築項目中極大型工程，四組大型主鋼桁架要分為二至五段構件，並於稍後在啟德體育園工地組裝。

啟德體育園佔地約28公頃，為香港歷來最大型的體育基建項目，主場館可容納五萬名觀眾，其上蓋主要由四組大型主鋼桁架支撐，跨度介乎150米至180米，在香港的建築項目中屬極大型的工程。為方便運輸，四組大型主鋼桁架要分為二至五段構件，並於稍後在啟德體育園工地進行組裝。

主鋼桁架主要由大型鋼圓筒組成，鋼圓筒最大直徑達1.6米，預製過程中採用建築信息模擬及裝配式設計等先進技術，連同電腦數值控制焊接機進行燒焊，提高品質和加快生產速度。項目團隊亦利用建築信息模擬令設計視像化，方便優化設計和建造程序。

體育園預計於2023年下半年竣工，主場館以「東方之珠」為外觀設計概念，設有可開合上蓋，其靈活的設計可供舉辦不同類型和規模的活動，包括國際足球和欖球賽、音樂會和大型社區活動等。

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責任編輯：陳正怡