  • 32°C
香港時間 : 2021913日 (週一) 13:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【啟德體育園】啟德體育園2023年下半年竣工　主場館上蓋第一段預製構件今抵港

社會 12:15 2021/09/13

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

啟德體育園擬於2023年落成，主場館上蓋的第一段大型預製構件今日(13日)早上由廣東中山經海路運抵香港。（照片由民政事務局提供）

啟德體育園擬於2023年落成，主場館上蓋的第一段大型預製構件今日(13日)早上由廣東中山經海路運抵香港，其上蓋主要由四組大型主鋼桁架支撐，跨度介乎150米至180米，為本港建築項目中極大型工程，四組大型主鋼桁架要分為二至五段構件，並於稍後在啟德體育園工地組裝。

啟德體育園佔地約28公頃，為香港歷來最大型的體育基建項目，主場館可容納五萬名觀眾，其上蓋主要由四組大型主鋼桁架支撐，跨度介乎150米至180米，在香港的建築項目中屬極大型的工程。為方便運輸，四組大型主鋼桁架要分為二至五段構件，並於稍後在啟德體育園工地進行組裝。

主鋼桁架主要由大型鋼圓筒組成，鋼圓筒最大直徑達1.6米，預製過程中採用建築信息模擬及裝配式設計等先進技術，連同電腦數值控制焊接機進行燒焊，提高品質和加快生產速度。項目團隊亦利用建築信息模擬令設計視像化，方便優化設計和建造程序。

體育園預計於2023年下半年竣工，主場館以「東方之珠」為外觀設計概念，設有可開合上蓋，其靈活的設計可供舉辦不同類型和規模的活動，包括國際足球和欖球賽、音樂會和大型社區活動等。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【啟德發展區】林鄭月娥視察啟德發展區　了解啟德體育園項目進度
19:35 2021/08/13
【啟德發展區】林鄭月娥視察啟德發展區　了解啟德體育園項目進度
【新基建】啟德體育園區完成打樁　正進行結構及建築工程料2023年落成
15:59 2021/04/27
【新基建】啟德體育園區完成打樁　正進行結構及建築工程料2023年落成
霍啟剛視察啟德體育園後稱進度良好　強調不要大白象
18:45 2020/10/27
霍啟剛視察啟德體育園後稱進度良好　強調不要大白象
啟德體育園料2023年完工　延誤每天賠430萬元違約金
11:50 2019/04/23
啟德體育園料2023年完工　延誤每天賠430萬元違約金

你可能感興趣

【啟德發展區】林鄭月娥視察啟德發展區　了解啟德體育園項目進度
19:35 2021/08/13
【啟德發展區】林鄭月娥視察啟德發展區　了解啟德體育園項目進度
【新基建】啟德體育園區完成打樁　正進行結構及建築工程料2023年落成
15:59 2021/04/27
【新基建】啟德體育園區完成打樁　正進行結構及建築工程料2023年落成
霍啟剛視察啟德體育園後稱進度良好　強調不要大白象
18:45 2020/10/27
霍啟剛視察啟德體育園後稱進度良好　強調不要大白象
基建項目 啟德體育園 啟德 香港 建造 基建

最高瀏覽

【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【新移民】逾3成新移民兒童曾遭歧視　9歲童家中練琴遭打爆窗戶鬧大陸妹
13:38 2021/09/12
【新移民】逾3成新移民兒童曾遭歧視　9歲童家中練琴遭打爆窗戶鬧大陸妹
【香港小姐2021】22歲宋宛穎奪港姐后冠　邵初梁凱晴分奪季軍亞軍
22:55 2021/09/12
【香港小姐2021】22歲宋宛穎奪港姐后冠　邵初梁凱晴分奪季軍亞軍