【復課】將軍澳香島中學中六級本月23日恢復全日面授課　校長指不阻止學生外出午膳

▲ 將軍澳香島中學校長鄧飛。（資料圖片）

教育局陸續收到中學申請於個別年級恢復全日面授課。將軍澳香島中學校長鄧飛今日（13日）於電台節目中表示，該校由9月23日起，中六學生將恢復全日面授課。

鄧飛說，學校已有充足防疫措施，最大問題會是學生午膳安排，校方不會阻止學生外出午膳，但按以往經驗，較多學生會選擇買外賣回校進食，學校已於飯堂加設隔板，學生亦不能面對面吃飯。

鄧飛又表示，校方正研究讓個別已接種兩劑疫苗的學生，下午可以回校進行課外活動，但指出要留意會或有標籤問題，因部份校隊成員未必已打齊針。

觀塘直資學校地利亞修女紀念學校(協和)中六級學生已恢復全日面授課，詳情即看：【下一頁】

教育局局長楊潤雄上周五表示，截至當日收到5所中學的申請，於個別級別進行全日面授課堂。教育局8月初宣布，9月新學年起，若全校師生完成接種兩劑疫苗比率均達7成，可恢復全日面授課堂，個別級別接種率達標亦可先恢復全日面授。

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記者：黃悅晴