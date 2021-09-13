【亂挖鼻孔】8歲男童挖鼻孔後嘔吐高燒不退　細菌感染致腦膜炎險死

▲ 8歲男童挖鼻孔後嘔吐高燒不退，細菌感染致腦膜炎險死。

挖鼻孔挖出禍！深圳一名8歲男童突然開始發高燒、頭痛、嘔吐，經醫生檢查後，發現鼻前庭癤腫，出現顱內感染，其後確診細菌性腦膜炎，原來病因與挖鼻孔有關。

根據內地媒體報道，來自深圳的8歲男童佳佳，今年就讀小學二年級，兩年前就養成了挖鼻孔的習慣，近日他莫名其妙發高燒，服藥後也不退燒，甚至出現頭痛、嘔吐的症狀。經檢查後發現，他出現顱內感染。後來醫生為其進行腰穿檢查，佳佳確診細菌性腦膜炎。所幸接受抗感染治療後，目前已康復。

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深圳市兒童醫院耳鼻喉科主任醫師潘宏光透露，佳佳來到醫院時鼻前庭的位置有個明顯隆起的地方。檢查時發現，他鼻前庭的癤腫，引起了海綿體的炎症與顱內感染。

他解釋，這毒素或細菌能逆行到腦內海綿竇，引起海綿下膿腫，導致顱內感染。據悉，該病輕則會發燒、頭痛，重則可出現敗血症，甚至危及生命。

醫生提醒，挖鼻孔這個動作很容易造成擦傷，無論是大人還是小朋友都應避免用手挖鼻孔，一旦發現鼻前庭有紅腫痛，要及時用碘伏消毒，如果之後出現發燒、疼痛的情況，就要馬上到醫院求診。

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責任編輯：羅嘉欣