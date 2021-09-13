【愛夫深切】前法國球星因醫療失誤一直昏迷　妻拒安樂死不離不棄照顧39年

▲ 法國足球員Jean-Pierre Adams，在80年代因手術失誤導致昏迷39年至近日離世，其妻子對丈夫的愛感動了不少人。

法國一名足球員在1982年因手術失誤導致昏迷，直至近日離世，享年73歲。其妻子在這39年間，不離不棄地照顧丈夫，每日替他轉身、梳洗和餵食，亦會陪他說話和慶祝各個節日。雖然奇蹟並沒有出現，但妻子對丈夫的愛卻感動了不少人。

▲ Bernadette對丈夫不離不棄。（影片截圖）

曾代表法國出戰22次

綜合外媒報道，前法國球星Jean-Pierre Adams在西非國家塞內加爾出生，10歲時隨祖母前往法國，其後獲當地一對夫婦收養。熱愛足球的他，當時一邊讀書，一邊打工和踢足球，他的球技之後得到法甲球會賞識，更曾代表法國國家隊出戰22次。

60年代，Jean-Pierre在一個舞會上邂逅Bernadette，兩人墜入愛河。但由於Jean-Pierre是黑人，Bernadette是白人，二人的關係當年飽受家人和親友批評，並不被看好。不過他們排除萬難，在1969年結婚並誕下兩子，最終亦獲得家人的祝福。

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因手術失誤導致昏迷不醒

直至1982年Jean-Pierre 34歲，他當時因傷患需要接受膝部手術，但卻遇上醫護人員罷工，只由一位實習醫生和麻醉師負責手術，最終出現醫療失誤，Jean-Pierre因腦缺氧導致心臟停頓，從此陷入昏迷。實習醫生和麻醉師其後被判監和罰款。

在留院15個月後，當局建議Bernadette將Jean-Pierre送到老人院，但被拒絕，她堅持要在家中親自照顧丈夫。在Jean-Pierre昏迷多年期間，Bernadette一直悉心照顧丈夫，每日為他轉身、梳洗沐浴、清理大小二便和餵食；另外每逢大時大節，以及在Jean-Pierre的生日，更會為他準備禮物和慶祝活動。

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妻拒絕讓丈夫安樂死 照顧長達39年

眼見Jean-Pierre一直沒有恢復意識，有人建議Bernadette讓他安樂死，但Bernadette同樣拒絕放棄丈夫，

他的情況沒有變差，隨著醫療科技進步，誰知道哪一天他能被治好？

可惜奇蹟並沒有降臨在Jean-Pierre身上，在昏迷長達39年後，他於本月6日離世，終年73歲。多間球會發表聲明悼念Jean-Pierre，而很多人亦被Bernadette對丈夫的愛大為感動。

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責任編輯：王明芳