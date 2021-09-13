【創業追夢】27歲港男3年開8間女裝鞋店　疫下放膽擴充年逾千萬生意額

▲ 何俊傑自小就希望創業，中學賣二手衫及炒波鞋，大學時開設髮型屋，畢業後自創女裝鞋品牌The Korner，在短短3年開設了8間分店。

俗語有說：性格可改變命運，今年27歲的何俊傑（Curtis）是一個很好的例子。出生基層的他，自小已有創業的念頭，中學賣二手衫及炒波鞋，大學時開設髮型屋，畢業後自創女裝鞋品牌The Korner，在短短3年開設了8間分店。

但其實，生意發展並非一帆風順，去年爆發的疫情差不多令他一鋪清袋，幸好Curtis化危為機，成功「抗疫」更擴大生意版圖。「疫情令我驚醒，決定積極求進，在疫下迅速發展，從而收復失地。所以做生意太順利不是好事，遇困難可促使變招應對，反而讓生意發展得更好。」

▲ Curtis說疫情為他帶來商機，從而擴充鞋店業務。（湯致遠攝）

樣子清秀、笑容帶點稚氣的Curtis，外形跟一般90後香港男生分別不大，但說起話來，卻展露成熟的一面，談起生意經更是滔滔不絕，可由他中學時的「生意」開始講起。「我在基層家庭中長大，零用錢不多，經常想用甚麼方法令10元變成15元。當時我的中學同學都穿有品牌的衣服，我卻無錢買，於是便上網買二手衫，發現原來是商機，於是就開始在網上賣衫，都賺到少少錢。」

後來他開始炒波鞋，最大單買賣是他在街上排隊24小時，以1,499元購入波鞋，後來以3,499元放售，成功賺取2,000元。

大學時開髮型屋蝕本離場

上到大學他更首次做老闆，跟一位髮型師朋友合股開髮型屋。「這是一間快剪髮型屋，每次剪只需30元，當時我只出錢，朋友就負責管理，但生意不好，最後更關門大吉，我把當時全副身家的6萬元輸掉。」

第一次做生意便失敗，卻沒有打沉Curtis的決心，大學畢業後更不打工選擇先創業。「其實我一直的目標是做生意，所以這麼多年都在不斷累積經驗，而且自己還很年輕，就算失敗了也可重頭來過打工，我自己是讀新聞系，日後都可以做傳媒行業。」

▲ The Korner以這款豆豆鞋打響名堂，至今也是品牌的王牌產品，價錢為四百多元。（湯致遠攝）

目標清晰的他，卻得不到家人的支持，亦不被友人看好。父母更認為，持有大學學位的Curtis，應出來打工有穩定的收入，故此對他創業有微言。但Curtis卻堅定信念，不理旁人的反對，在2015年創立女裝鞋品牌The Korner。

選擇做女裝鞋生意，原來Curtis籌謀已久。「我見很多男裝鞋都有很多選擇，款式易襯及設計舒適，但市面的女裝鞋卻以花俏為主，舒適度只屬一般，我在大學時，便不時見有些女同學經常被鞋刮損腳。我畢業時就問一些女同學日後返工會買甚麼牌子的女裝鞋，她們全部選擇外國品牌，不過價錢頗貴，有的要上千元一對。當時我發現很少本地品牌的女裝鞋，於是便決定創立The Korner，以舒適、易襯及價錢affordable作定位。」

Curtis訂造了第一批女裝鞋，到處去不同店舖尋求寄賣機會，但接觸了近100間店，全部都拒絕，幸好最後一間在銅鑼灣賣西裝的樓上舖願意合作。

當時Curtis更自薦成為前綫銷售員，希望可接觸顧客了解反應，每月更只收取7,000元的人工，於是他一邊打工一邊「做生意」。後來銷售量不錯，慢慢更累積了口碑，但其後西裝店轉售給其他人，Curtis無奈暫停The Korner的發展。

疫情下擴充化危為機

都說上天會把機會留給有準備的人，2018年太古誠品書店邀請The Korner開設pop-up店，這也成為Curtis開零售店的轉捩點。隨後在2019年開了3間分店，包括奧海城、荔枝角及K11，生意發展十分穩定。

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但到2020年疫情爆發，卻出現嚴重危機。「疫情是一個很大的警號，疫情爆發在1月尾，4間鞋店已輸掉2019年全年所賺的錢，當時我好驚，不知如何是好。我想到同事的飯碗，還有我自己多年經營的事業，明白到做生意只安於現狀而不作發展，當有一個浪冚過來我便會玩完，於是便決定擴張發展。」

疫境下擴展，看似是鋌而走險，但Curtis卻胸有成竹。「由於大家都不能出外旅行，要留港消費，鞋始終是必需品，市場一定有需求。而且從前一些本地品牌，很難在大商場開舖，但疫情下租金較便宜，選擇亦更多。於是我在疫情下開了5間店，再加上疫情前的3間，現在已擁有8間店。」這個大膽的擴充計劃果然成功，今年The Korner首9個月的生意額，已達8位數字，成績十分理想。

安於現狀並不是好事

Curtis自言疫情給他無限的商機。「其實在疫情前，我很安於原本的生意模式，可能頭兩年至3年，每年只會開一間分店，但疫情出現是一個契機，讓我明白做生意不可原地踏步，因若經營者滿足了現狀，便不會再去思考如何進步，所以我覺得不論是老闆、生意，甚至是公司架構等，都要不斷去反思及發展。所以我覺得做生意太順風順水並不是一件好事，反而出現一些危機，便會激發尋求進步及改革的決心。」

▲ Curtis說做老闆必須跟員工多溝通，亦要接受他們的意見。（湯致遠攝）

在疫情下因成本減低，不少年輕人密謀創業，Curits提出一些意見。「其實我當初選擇創業，自己要有很強大的心理質素，因身邊的所有人包括家人及朋友都不支持我，在一片反對聲下我卻堅持下去，現在算做得有一點成績，總算沒有令他們失望。如果年輕人有創業的決定，卻被身邊的人動搖，最終改變你的打算，證明你還未well prepared及計劃並不完善。其實如果你有心創業，便要堅持及有信心，以及有周全的計劃，自然不會受其他人影響，勇往直前。」

而且創業者也要不斷求進步，Curits說：「不要把日常化的事變成日常，即不能習慣一件事，而不去思考它的進步空間，任何時間都要做得更好，一定要不斷求進。」

作者：招美寶