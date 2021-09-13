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【超感應學園】姜濤+Anson Lo為台劇配廣東話　姜Man首集出浴挑戰尺度

娛樂 12:33 2021/09/13

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首集主演講西多士跟石頭的友情。

MIRROR成員姜濤、Anson Lo有份主演的台劇《超感應學園》，將於今晚 (13日) 起逢星期一至五晚上9時30分播出。故事講述「超自然感應社」社長石少華（蔡凡熙飾） 在一次意外中死而復生後，認識了陰間引路人方小路 （劉奕兒飾），及後二人連同西多士 （姜濤飾） 等社員，攜手協助鬼魂完成未了結心願。

《超感應學園》在香港ViuTV播出設有雙語廣播，而國語原音及粵語配音，都由姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）親為他們飾演的西多士及鄭一飛作粵語配音，而黃奕晨、羅沛琪則會以貼地粵語對白，聲音演繹劇集主要角色石少華及方小路。

《超感應學園》

首集劇情講述「超自然感應社」社長石少華，綽號石頭，為了追求學妹李培安 （林思廷飾），策劃了一次校園夜遊探險，打算製造意外英雄救美，不料弄假成真，石頭掉進池塘，昏迷不醒。此時陰間引路人方小路收到通知趕往現場，情急之下竟讓他起死回生，黑白無常（陳彥壯、許時豪飾）震怒不已。

姜濤在首集並挑戰出浴場面，以赤裸上身拍攝，展現性感一面，而他跟Asnon Lo合唱的劇集歌曲，也是姜son的再度合作。

同場加映：梁朝偉《尚氣》專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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