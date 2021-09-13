  • 32°C
香港時間 : 2021913日 (週一) 13:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美食速報】全新無糖可口可樂無卡路里+口味更接近原味　送出30萬罐供市民試飲【附活動詳情】

休閒消費 12:38 2021/09/13

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

全新無糖可口可樂登場，無糖無卡路里之餘，口味更接近原味。（圖片由可口可樂提供）

今年，「可口可樂」推出全新無糖「可口可樂」，將味道極致進化，依然是無糖、無卡路里，味道更正，入口時更清爽，餘韻更暢快，口味更接近原味「可口可樂」，為追求健康生活的都市人帶來另一個選擇。適逢新口味推出，「可口可樂」在不同的平台上舉行免費或優惠試飲，讓大家「試真啲」。

全新無糖「可口可樂」：史上最正嘅「可口可樂」？

「可口可樂」全系列包裝煥然一新，無糖「可口可樂」沿用醒神紅色主調，令人聯想為人所熟悉、美味的「可口可樂」味道；經典手寫商標往上移高，滿滿起勁活力，並以黑色字體展示「 NO SUGAR」，整體設計經精簡後，型格而獨樹一幟。

全新無糖「可口可樂」現已在香港正式上市，各大超級市場、便利店及網購平台有售。

最新影片：【TOPick柴犬追星】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見

30萬罐「賞」你試飲

由9月起，「可口可樂」準備一共300,000罐全新無糖「可口可樂」，在多個平台包括網上24小時超市pandamart、網購平台HKTVmall及麥當勞等，舉行免費或優惠試飲，加上不定期街頭免費試飲活動，大家可試試全新無糖「可口可樂」是否史上最正嘅「可口可樂」！所有活動名額有限，送完即止。

其他最新優惠即上：https://www.icoke.hk/hk/cokenosugar

精選全新無糖「可口可樂」試飲活動

平台 日期 試飲方法
pandamart 2021年9月16日至9月30日 凡於pandamart購物，即可獲贈全新無糖「可口可樂」330毫升乙罐。
HKTVmall 2021年9月20日至10月3日 凡於指定HKTVmall O2O門市*購物或自取，即可獲贈全新無糖「可口可樂」330毫升乙罐。
麥當勞 2021年9月27日至10月1日 用麥當勞App 落單，即可以$1 優惠試飲大杯裝全新無糖「可口可樂」。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【撞牆自殘】 被圈養40年生過5條幼鯨全夭折 母虎鲸不斷撞牆自殘影片曝光
12:46 2021/09/12
【撞牆自殘】 被圈養40年生過5條幼鯨全夭折 母虎鲸不斷撞牆自殘影片曝光
【美食速報】gülsha聯乘野玩田店推限定玫瑰美食　試玫瑰紅茶慕絲蛋糕+沙律再送活肌水
今日 11:35
【美食速報】gülsha聯乘野玩田店推限定玫瑰美食　試玫瑰紅茶慕絲蛋糕+沙律再送活肌水
【Staycation】The Mira Hong Kong推澳洲主題房 連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起
今日 12:28
【Staycation】The Mira Hong Kong推澳洲主題房 連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起

你可能感興趣

【撞牆自殘】 被圈養40年生過5條幼鯨全夭折 母虎鲸不斷撞牆自殘影片曝光
12:46 2021/09/12
【撞牆自殘】 被圈養40年生過5條幼鯨全夭折 母虎鲸不斷撞牆自殘影片曝光
【美食速報】gülsha聯乘野玩田店推限定玫瑰美食　試玫瑰紅茶慕絲蛋糕+沙律再送活肌水
今日 11:35
【美食速報】gülsha聯乘野玩田店推限定玫瑰美食　試玫瑰紅茶慕絲蛋糕+沙律再送活肌水
【Staycation】The Mira Hong Kong推澳洲主題房 連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起
今日 12:28
【Staycation】The Mira Hong Kong推澳洲主題房 連Yamm 2人自助海鮮餐$1,800起
汽水 可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 美食 網購平台 pandamart 超市 麥當勞 香港 便利店 HKTV

最高瀏覽

【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【新移民】逾3成新移民兒童曾遭歧視　9歲童家中練琴遭打爆窗戶鬧大陸妹
13:38 2021/09/12
【新移民】逾3成新移民兒童曾遭歧視　9歲童家中練琴遭打爆窗戶鬧大陸妹
【香港小姐2021】22歲宋宛穎奪港姐后冠　邵初梁凱晴分奪季軍亞軍
22:55 2021/09/12
【香港小姐2021】22歲宋宛穎奪港姐后冠　邵初梁凱晴分奪季軍亞軍