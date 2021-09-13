【美食速報】全新無糖可口可樂無卡路里+口味更接近原味　送出30萬罐供市民試飲【附活動詳情】

▲ 全新無糖可口可樂登場，無糖無卡路里之餘，口味更接近原味。（圖片由可口可樂提供）

今年，「可口可樂」推出全新無糖「可口可樂」，將味道極致進化，依然是無糖、無卡路里，味道更正，入口時更清爽，餘韻更暢快，口味更接近原味「可口可樂」，為追求健康生活的都市人帶來另一個選擇。適逢新口味推出，「可口可樂」在不同的平台上舉行免費或優惠試飲，讓大家「試真啲」。

全新無糖「可口可樂」：史上最正嘅「可口可樂」？

「可口可樂」全系列包裝煥然一新，無糖「可口可樂」沿用醒神紅色主調，令人聯想為人所熟悉、美味的「可口可樂」味道；經典手寫商標往上移高，滿滿起勁活力，並以黑色字體展示「 NO SUGAR」，整體設計經精簡後，型格而獨樹一幟。

全新無糖「可口可樂」現已在香港正式上市，各大超級市場、便利店及網購平台有售。

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30萬罐「賞」你試飲

由9月起，「可口可樂」準備一共300,000罐全新無糖「可口可樂」，在多個平台包括網上24小時超市pandamart、網購平台HKTVmall及麥當勞等，舉行免費或優惠試飲，加上不定期街頭免費試飲活動，大家可試試全新無糖「可口可樂」是否史上最正嘅「可口可樂」！所有活動名額有限，送完即止。

其他最新優惠即上：https://www.icoke.hk/hk/cokenosugar

精選全新無糖「可口可樂」試飲活動

平台 日期 試飲方法 pandamart 2021年9月16日至9月30日 凡於pandamart購物，即可獲贈全新無糖「可口可樂」330毫升乙罐。 HKTVmall 2021年9月20日至10月3日 凡於指定HKTVmall O2O門市*購物或自取，即可獲贈全新無糖「可口可樂」330毫升乙罐。 麥當勞 2021年9月27日至10月1日 用麥當勞App 落單，即可以$1 優惠試飲大杯裝全新無糖「可口可樂」。

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責任編輯：王芷瑩