  • 32°C
香港時間 : 2021913日 (週一) 14:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【爆肌C朗】C朗全身5成肌肉身體年齡20歲　前私人大廚公開健康修身飲食秘訣

保健美顏 13:13 2021/09/13

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

C朗前私人大廚，公開其健康修身飲食秘訣。

36歲葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）重投曼聯，回歸曼聯後首場英超比賽更梅開二度，外媒更指C朗攻入第二球時的跑速更高達每小時20.2英里！一向Fit爆的C朗素來注重健康，曾公開體測結果顯示，全身只有7％脂肪，肌肉佔50%，身體狀況足以媲美20歲球員。有英國媒體日前就訪問了C朗前私人大廚巴朗尼（Giorgio Barone），一探他的健康飲食修身之道。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

據《每日鏡報》報道，C朗收入豐厚，足以享用像國王般的佳餚，但他的前私人大廚巴朗尼受訪時卻表示，C朗維持健美身材的秘訣其實更多是靠食「沙律」（salad），而非靠豐厚薪水（salary）。

巴朗尼表示，C朗最喜歡的食物包括魚、瘦肉、全穀物及沙律，這些食物有助調理身體、燃燒卡路里、增強修復肌肉，並減緩年齡老化。巴朗尼指出，C朗飲食以健康為主：

沒有昂貴的食材，但都是健康食物。我會用有機及天然食材，如魚、雞肉、小牛肉、雞蛋、牛油果、椰子油和黑米。你必須像照顧法拉利一般，好好照顧自己的身體。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

最新影片推介：【湊得輕鬆啲】經歷兩次傷患無阻游泳決心　男拔舊生一年三破香港紀錄

C朗的飲食重點以高蛋白質食物為主，並會將糖、碳水化合物及脂肪份量降至最低。而巴朗尼又透露，他在烹調時常會用到椰子油，因為椰子油含豐富月桂酸，有燃燒卡路里、改善膽固醇的功效：

我會用椰子油去烹調，喝大量的水也很重要。當然，這一切都要與刻苦的訓練配合，但休息與訓練及營養一樣重要。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

過往巴朗尼不時會在IG分享為C朗烹調的佳餚，亦曾公開二人的合照。但隨著C朗離開祖雲達斯，重返曼聯，巴朗尼再無法為 C朗料理菜式。然而，巴朗尼仍對C朗讚譽有加：

他是一切的王者，既是個偉大的男人，一個偉大的父親，也擁有一個美滿的家庭。

最新影片推介：【TOPick柴犬追星】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【爆肌C朗】C朗渾身肌肉從不飲高糖飲品 一個原因從不紋身只想救人
11:11 2021/08/28
【爆肌C朗】C朗渾身肌肉從不飲高糖飲品 一個原因從不紋身只想救人
【球王回家】C朗正式簽約曼聯有望周六上陣　劍指錦標「重返奧脫福不是渡假」
13:28 2021/09/10
【球王回家】C朗正式簽約曼聯有望周六上陣　劍指錦標「重返奧脫福不是渡假」
【球王女友】名店售貨員搖身變球王背後女人　C朗女友樂湊4孩靠3招收服浪子
14:34 2021/09/10
【球王女友】名店售貨員搖身變球王背後女人　C朗女友樂湊4孩靠3招收服浪子

你可能感興趣

【爆肌C朗】C朗渾身肌肉從不飲高糖飲品 一個原因從不紋身只想救人
11:11 2021/08/28
【爆肌C朗】C朗渾身肌肉從不飲高糖飲品 一個原因從不紋身只想救人
【球王回家】C朗正式簽約曼聯有望周六上陣　劍指錦標「重返奧脫福不是渡假」
13:28 2021/09/10
【球王回家】C朗正式簽約曼聯有望周六上陣　劍指錦標「重返奧脫福不是渡假」
【球王女友】名店售貨員搖身變球王背後女人　C朗女友樂湊4孩靠3招收服浪子
14:34 2021/09/10
【球王女友】名店售貨員搖身變球王背後女人　C朗女友樂湊4孩靠3招收服浪子
健康問題 C朗拿度 Keep Fit 減肥 椰子油 蛋白質 足球 曼聯 英國

最高瀏覽

【新移民】逾3成新移民兒童曾遭歧視　9歲童家中練琴遭打爆窗戶鬧大陸妹
13:38 2021/09/12
【新移民】逾3成新移民兒童曾遭歧視　9歲童家中練琴遭打爆窗戶鬧大陸妹
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
12:52 2021/09/09
【母女關係】11歲女偷食電子煙用刀指嚇要求解鎖iPad　港媽：想送佢去女童院
【香港小姐2021】22歲宋宛穎奪港姐后冠　邵初梁凱晴分奪季軍亞軍
22:55 2021/09/12
【香港小姐2021】22歲宋宛穎奪港姐后冠　邵初梁凱晴分奪季軍亞軍