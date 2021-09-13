【爆肌C朗】C朗全身5成肌肉身體年齡20歲　前私人大廚公開健康修身飲食秘訣

▲ C朗前私人大廚，公開其健康修身飲食秘訣。

36歲葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）重投曼聯，回歸曼聯後首場英超比賽更梅開二度，外媒更指C朗攻入第二球時的跑速更高達每小時20.2英里！一向Fit爆的C朗素來注重健康，曾公開體測結果顯示，全身只有7％脂肪，肌肉佔50%，身體狀況足以媲美20歲球員。有英國媒體日前就訪問了C朗前私人大廚巴朗尼（Giorgio Barone），一探他的健康飲食修身之道。

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據《每日鏡報》報道，C朗收入豐厚，足以享用像國王般的佳餚，但他的前私人大廚巴朗尼受訪時卻表示，C朗維持健美身材的秘訣其實更多是靠食「沙律」（salad），而非靠豐厚薪水（salary）。

巴朗尼表示，C朗最喜歡的食物包括魚、瘦肉、全穀物及沙律，這些食物有助調理身體、燃燒卡路里、增強修復肌肉，並減緩年齡老化。巴朗尼指出，C朗飲食以健康為主：

沒有昂貴的食材，但都是健康食物。我會用有機及天然食材，如魚、雞肉、小牛肉、雞蛋、牛油果、椰子油和黑米。你必須像照顧法拉利一般，好好照顧自己的身體。

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C朗的飲食重點以高蛋白質食物為主，並會將糖、碳水化合物及脂肪份量降至最低。而巴朗尼又透露，他在烹調時常會用到椰子油，因為椰子油含豐富月桂酸，有燃燒卡路里、改善膽固醇的功效：

我會用椰子油去烹調，喝大量的水也很重要。當然，這一切都要與刻苦的訓練配合，但休息與訓練及營養一樣重要。

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過往巴朗尼不時會在IG分享為C朗烹調的佳餚，亦曾公開二人的合照。但隨著C朗離開祖雲達斯，重返曼聯，巴朗尼再無法為 C朗料理菜式。然而，巴朗尼仍對C朗讚譽有加：

他是一切的王者，既是個偉大的男人，一個偉大的父親，也擁有一個美滿的家庭。

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責任編輯：羅嘉欣