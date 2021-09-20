【小學試題】小二中文搶分練習題答案 排句成段學組通順段落
中小學 00:00 2021/09/20
小學生開學了，家長可陪伴小朋友，重拾上學的心情，助孩子溫故知新。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。
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一.
1. ○
2. ✓
3. ✓
4. ○
5. ○
6. ○
7. ✓
8. ○
二.
1. 呢
2. 呀；呀
3. 吧
4. 嗎
5. 呢
6. 吧
7. 嗎
8. 呀
9. 吧
三.
1.(「)今年暑假(，)我可以參加游泳班嗎(?)(」)姐姐問。
2.(香港動植物公園)裏有很多設施(，)有鳥舍(、)兒童遊樂場(、)草藥園(......）
3.(永明)一踏進家門，就大叫(：)(「 )誰拿了我的運動鞋(?)(」)
4.天空忽然下起大雨(，)我們都跑到樹蔭下避雨(。)
5.我在圖書館裏借了(《)小王子 ( 》) 這本圖書回家(。)
6.妹妹哭着說(:)(「) 我的洋娃娃不見了(!)(」)
7.為了增加我們對科學的興趣(，)(陳)老師為每班訂閱了(《)生活與科學( 》)這本雜誌(。)
四.
1. (A) →(B) →(D) →(C)
2. (B) →(C) →(A)→(D)
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