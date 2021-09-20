【小學試題】小二中文搶分練習題答案　排句成段學組通順段落

▲ 小二中文搶分練習題答案。

小學生開學了，家長可陪伴小朋友，重拾上學的心情，助孩子溫故知新。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為下學年做好準備。

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一.

1. ○

2. ✓

3. ✓

4. ○

5. ○

6. ○

7. ✓

8. ○

二.

1. 呢

2. 呀；呀

3. 吧

4. 嗎

5. 呢

6. 吧

7. 嗎

8. 呀

9. 吧

三.

1.(「)今年暑假(，)我可以參加游泳班嗎(?)(」)姐姐問。

2.( 香港動植物公園 )裏有很多設施(，)有鳥舍(、)兒童遊樂場(、)草藥園(......）

3.( 永明 )一踏進家門，就大叫(：)(「 )誰拿了我的運動鞋(?)(」)

4.天空忽然下起大雨(，)我們都跑到樹蔭下避雨(。)

5.我在圖書館裏借了(《)小王子 ( 》) 這本圖書回家(。)

6.妹妹哭着說(:)(「) 我的洋娃娃不見了(!)(」)

7.為了增加我們對科學的興趣(，)( 陳 )老師為每班訂閱了(《)生活與科學( 》)這本雜誌(。)

四.

1. (A) →(B) →(D) →(C)

2. (B) →(C) →(A)→(D)

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