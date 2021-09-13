【打卡新景點】尖沙咀全新特色酒吧G Room登場　設360度超高清屏幕隨時於威尼斯+巴黎嘆下午茶

▲ 屹立於文化潮流聖地 K11 Musea兼屬Gaia Group旗下的全新特色酒吧及酒廊 G Room登場。（圖片由G Room提供）

屹立於文化潮流聖地 K11 Musea兼屬Gaia Group旗下的全新特色酒吧及酒廊 G Room，以西方風味亞洲菜的餐飲概念，推出精緻 Wanderlusting下午茶及歡樂時光菜單，又以高度逼真的動態背景讓食客一邊品嚐美食，一邊把威尼斯、巴黎、秋冬景色及迷人香江夜景等景象盡收眼底，猶如去一趟旅行。

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內設360度超高清屏幕

全新聚腳地除了提供無與倫比的創意精緻料理，為地中海菜色增添東南亞風味，更內設360度超高清屏幕顯示多款模擬場景，讓食客沉浸其中享用西方佳餚和亞洲美食，享受多元的全新餐飲體驗。

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豪華 Wanderlusting下午茶

豪華 Wanderlusting下午茶（每人 HK$298，至少兩位起）於每天下午3時至6時供應，滿載各款美味誘人及造型精緻的下午茶甜點和鹹點。

以西班牙美食作藍本的下午茶，先以矜貴不凡的頂級魚子醬及36個月伊比利亞火腿拼盤 揭開序幕，緊接其後的是多款香口炸物包括炸迷你池魚配酥炸蟹鉗及炸意大利青瓜、西班牙炸蝦多士伴秘制迷你雞鎚和炸牛油果配蟹肉、炸鮮蠔及燒魷魚。

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食客可任選四款心儀的夏日輕甜點，口味包括味道馥郁芳香的檸檬芝士蛋糕、幼滑栗子蓉黑松露芝士蛋糕、開胃檸檬果醬蛋糕、清新網紋蜜瓜奶油蛋糕，以及採用時令盛產水果製成、酥鬆無比的奶油酥，最後以熱騰騰的自家製時令水果窩夫及咖啡或茗茶作結。

此外，食客更可以加配香氣逼人的 G Room 招牌西班牙水果紅或白酒（每杯 HK$38）、香檳（每杯 HK$158，每瓶 HK$788）或氣泡酒（每杯 HK$78，每瓶 HK$488），令下午茶體驗倍感高貴優雅。

全新歡樂時光菜單

為慶祝黃金狂歡時段，G Room 推出全新歡樂時光菜單，於每天下午5時至7時供應各式各樣特調雞尾酒和特色佐酒小食。

凡惠顧 G Room 西班牙水果酒（每瓶 HK$428），食客即可免費享用一客 52個月伊比利亞火腿拼盤，以香醇西班牙紅白酒、麝香葡萄甜酒、冧酒及新鮮時令水果特調而成的水果酒，搭配油潤甘香的黑毛豬火腿，別有一番風味。

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G Room Bar & Lounge

地址：尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA 5樓504號舖

營業時間：星期一至日，上午11時半至晚上11時

電話：2332 6662

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責任編輯：王芷瑩