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【虐兒機制】政府強制舉報虐兒立法工作需時　羅致光：集中先處理虐兒問題

社會 13:25 2021/09/13

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羅致光：強制舉報虐兒個案立法工作料需時一至兩年。（資料圖片）

法改會早前建議對虐待案件的旁觀者及照顧機構施加刑責，立法會福利事務委員會今日（13日）會議討論是否要設強制舉報懷疑虐兒個案的機制。勞工及福利局局長羅致光表示，強制舉報機制本身已經有一定爭議，配套機制料需時一至兩年完成。

根據政府跨政策局工作小組的建議，「強制舉報機制」應該涵蓋七類專業人士，包括教師、醫護人員、社工等，至於社區保姆、寄養家長、補習老師等人士，則不應該受制於強制舉報。羅致光解釋，如果立法涵蓋範圍太廣，舉報機制有可能被濫用，一些非專業人士可能「係又報，唔係又報」，執法部門可能會浪費大量人力物力，去處理非緊急的個案，適得其反。

他指16歲以下兒童是較為無助人士，當局傾向先做社會最關注的組群，亦即兒童，如果想在短期內完成立法，就要集中火力先處理虐兒問題。他又稱如果將保障範圍訂得太闊，立法工作會很複雜，需要較長時間討論和制訂立法強制舉報，亦要公開諮詢，討論利弊，由於可能涉及專業守則的修訂及牽涉附屬法例，配套機制要花很多年完成。

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責任編輯：余思嵐

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