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【吸毒猝死】美劇《閃電俠》童星吸毒猝死終年16歲　屍檢揭死於吸食過量「新世代鴉片」

食用安全 13:21 2021/09/13

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美劇《閃電俠》童星吸毒猝死終年16歲。

曾於美劇《閃電俠》飾演童年「閃電俠」的童星Logan Williams，去年4月2日意外猝死，終年16歲。日前其屍檢結果公開，提到他死於吸食過量「新世代鴉片」－－芬太尼。

Logan Williams（右）與成年版「閃電俠」Grant Gustin（左）合照。

據《New York Times》報道，童星Logan Williams於去年4月2日意外身亡，終年16歲。近日其屍檢結果公開，證實他死於藥物中毒（芬太尼），並被歸類為「意外」。法醫指，其毒理學分析顯示檢測出芬太尼，即使是少量的芬太尼亦有潛在毒性。另外，Logan Williams一直受精神健康困擾，有濫藥前科。

2019年，Logan Williams曾接受一系列支援及治療，但他經常拒絕參加。另外又發現他於2020年2月26日曾因吸毒失去反應。甦醒後，被診斷出患有嚴重腦損傷，影響了記憶力及功能，3月11日出院。

其後Logan Williams離開院舍失蹤，之後自行返回院舍。報道提到，返回院舍後Logan Williams表現激動，並受到吸食毒品的影響。他馬上上床睡覺，但醫護人員嘗試喚醒他時，發現他沒有反應、沒有呼吸，並發現有吸毒用具在他的屍體附近。

Logan Williams的媽媽透露，兒子其實有很長的吸毒史，眾多的試鏡令他壓力太大，造成他13歲起便吸食大麻。他一直覺得很羞愧，不願公開此事。

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她亦一直想辦法幫兒子戒毒，包括將家抵押，將兒子送到美國一個昂貴的治療中心等等。

我做了人類可以做的一切，一個媽媽可以做的一切。

不過她相信「兒子的死不會白費，將在未來幫助很多人」，希望喚醒青少年的濫用藥物問題。

什麼是芬太尼？

芬太尼是一種強效止痛藥，為類鴉片止痛劑，功效比嗎啡強50至100倍，在美國僅被批准用於癌症等重症引起的嚴重疼痛。這些合成毒品製造成本低廉，可與其他藥物（特別是海洛因）混合，增加效力。

美國緝毒局（DEA）曾指出，芬太尼或具有致命性，即使在劑量很低的情況下，攝入0.25mg劑量就可能致命。

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責任編輯：羅嘉欣

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