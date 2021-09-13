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【誘拐兒童】遭父親友人誘拐丟棄山林「獻祭」　1歲女童藏山洞3日奇蹟生還

親子 14:36 2021/09/13

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1歲女童被丟棄山林，最後奇蹟生還。

因為迷信，竟誘拐年幼女童，丟棄山林「獻祭」。泰國清邁一名1歲女童近日突然失蹤，慶幸3日後在一處洞穴旁木屋被尋獲。警方調查發現，綁架女童的竟是父親44歲的男友人，他聲稱要把女童當作祭品獻給山林鬼魂，而他被捕時疑吸毒神智不清，目前版拘留作進一步調查。

綜合外媒報道，事發於9月5日，清邁一個偏遠村莊1歲女童Gina，原本在家門口玩耍，當時23歲的媽媽正在煮飯，43歲父親則去了離家約2公里的垃圾場。當媽媽煮完飯想叫Gina吃飯時，發現沒有人回應，才發現孩子失蹤。

Gina在家門前被誘拐。（影片截圖）

Gina失蹤的翌日，其父親友人、來自緬甸的44歲男子承認綁架女童，最初他不願配合警方調查，經過一連串追問才得知，他把Gina丟棄在距離住處約3公里的洞穴，之後他就返回接近緬甸邊境的家中。

山林鬼魂叫我找個孩子來獻祭，所以我抱走Gina，將她留在山洞，但我沒有殺她。

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當地警方得知消息後，動員200多名警力搜索女童下落，並派出警犬、出動無人機和潛水隊，慶幸3日後在洞穴旁的破舊木屋發現女童蹤跡，她被蚊蟲叮滿全身，而且筋疲力盡，但整體精神狀況良好，還對拯救人員微笑。

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媽媽知道女兒平安活著後喜極而泣，

我日夜都在祈禱，希望我的寶貝安全回家。她還活著，我太高興了。我願意用自己的命換她平安歸來。

據警方透露，涉案疑犯因吸毒而精神狀況不佳，目前男子已被拘留等待進一步調查，同時釐清是否有共犯、曾對女童做過其他事等，並會留意女童後續醫療檢查報告。

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責任編輯：王明芳

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