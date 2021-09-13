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【樂園慶典】迪士尼踏入16周年回顧15周年慶祝活動 　CEO: 感謝各演藝人員無盡付出

休閒消費 13:42 2021/09/13

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香港迪士尼樂園度假區踏入16周年。(圖片來源:迪士尼影片截圖)

香港迪士尼樂園度假區16周年快樂!踏入新的里程碑，大家來到樂園，記得留意演藝人員全新名牌，同時將體驗到全新的奇妙旅程!

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
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行政總裁Michael Moriarty在迪士尼15周年影片中提及，自去年11月開始慶祝15周年活動，樂園重開、維持度假區營運到「迪士尼尋夢奇緣」上演，他都十分感謝各位演藝人員這年無盡的付出。

香港迪士尼樂園15周年演藝人員影片拍攝

【最新影片】梁朝偉曾想推辭拍西片　坦言人生觀改變：不想見的人便少見

人力資源總裁Wai Quen Chan更表示確信演藝人員是令度假區成功的其中原因，因此十分珍惜和重視他們。

我們深信，當演藝人員知道公司珍惜他們每一個，他們會更用心去為賓客創造更多快樂回憶。

有見及此，迪士尼提供了不少員工優先體驗及禮遇，讓他們感受公司的關心及重視。如: 優先探索團、演藝人員奇妙生日禮遇、演藝人員「迪士尼尋夢奇緣」及演藝人員佳節合家歡禮遇版、網上演藝人員大會等。同時，向員工派發15周年演藝人員名牌、演藝人員15周年大合照、舉辦「我的迪士尼儀表拍攝日」、「尋夢奇緣-演藝人員Busking」，透過這些活動引入共融尊重品質標準，為員工提供一個快樂共融的工作環境。

了解更多:【按此

【最新影片】男拔舊生一年三破香港紀錄 經歷兩次傷患無阻游泳決心

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責任編緝：張懿慧

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