【生命鬥士】與黏多醣症對抗33年創存活記錄　袖珍男孩陳彬病逝捐眼角膜遺愛人間

患上黏多醣症罕見病的陳彬，於9月7在杭州市紅十字會醫院平靜離世。他與病魔抗爭了33年，創造了生命的奇蹟，突破了黏多醣症的存活記錄，更於2007年決定捐贈眼角膜和遺體「照亮」他人。

樂觀男孩

陳彬1989年出生於拱墅區潮鳴街道刀茅巷社区一個普通的工人家庭，一出生便患有罕見病黏多醣症，身高只有1.08米，人稱袖珍男孩。在這個世上黏多醣症的患者，生存記錄都只有20年，因此醫生直言他活不過20歲。但他一直保持樂觀：

活着的每一天都是勝利，我想要怒放的生命，即便是短暫的人生，也要活得精彩。

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陳彬的事跡

陳彬人生大部份時間都只能在床上度過，戴呼吸機也戴了15年，即使如此，他仍然努力學習，堅持讀完小學及初中的課程，即使患有疾病，但他熱愛運動，是一個「球迷」，更於2005年前往北京觀看「皇馬」比賽，看到自己的偶像朗拿度。他的事跡傳開後，碧咸，姚明等體育明星都前望看他。姚明更送全隊的的簽名籃球予陳彬。

2015年，陳彬父親陳敏不幸地患上了肺癌，紅十字會醫院更安排他們在同一個房間，，療費用更高達幾十萬，開支高昂，生活無法自理，生活困難。有幸在社會各方的關心和幫助下，以及陳彬和父母、妹妹四人辦理了低保，因此各類醫藥費用得到救助。

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父親因兒子決意成為遺體捐獻者

2007年陳彬在遺體捐赠書上寫下“ 帶着我的眼角膜，一起去看姚明、看球賽吧”。14年後，他終於完成了心願，眼角膜和遺體捐贈予浙江省红十字會，幫助眼疾患者重見光明以及醫院用于科學研究。雖然陳彬最終不敵病魔病逝，但他的父親在肺癌晚期，以及兒子去世之時，決意跟兒子一樣，成為一名遺體捐獻者，並表示「我們全家都很感恩社會。而且，我覺得遺體捐獻是用特殊的方式，使生命以另一種形式得以延續，我兒子可以，我也可以」。

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責任編輯：羅嘉欣