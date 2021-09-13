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【馬路險象】2學童衝過馬路險被車撞　司機及時剎停：嚇到個心離一離

親子 13:59 2021/09/13

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司機上傳一段驚險片段，顯示兩名學童突衝過馬路，嚇得他連忙剎車。

過馬路要小心，一名司機在Facebook群組分享車cam影片，片中2名學童突然衝過行車線，走向另一邊行人路，嚇得司機急忙剎車，所幸車輛及時停下，沒有釀成交通意外。

該名司機在Facebook群組「小心駕駛（討論別人同駕駛態度）」中上載一段驚險片段，只見兩名身穿校服的學童，從右方急步衝過行車線，走向對面行人路。學童後方有兩名成年人，疑為學童父母，未能阻止小朋友衝過行車線，見有車駛來更自行停步，望着小朋友衝向前。

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最新影片：男拔舊生一年三破香港紀錄 經歷兩次傷患無阻游泳決心

司機：嚇到心都離一離

由於該位置沒有設斑馬線，司機沒預料行人突然走出，嚇得急忙剎車，所幸能夠及時停下。司機指自己當時行駛時速約40公里，坦言「嚇到心都離一離」，

各位家長，過馬路要拖實小朋友，會害死其他人，好彩後面無車，加剎得到……

影片引來網民討論，有網民認為學童父母要好好教育小朋友，「家人要提小朋友拖住大人過，唔可以走先」、「成家一齊跑，父母點做榜樣」、「出事嘅話，父母責任」、「唔識教真係唔好生」、「睇到心臟病發」。

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責任編輯：王明芳

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