【香港小姐2021】落選未有感失落獲父親鼓勵享受過程　關楓馨想當演員計劃入行

《2021香港小姐競選》昨晚（9月12日）圓滿結束，三甲港姐已誕生，當中關禮傑的愛女關楓馨雖然成功入五強，最後卻大熱倒灶，全程在台下捧愛女場的關禮傑完騷後即離場。

對於三甲不入，關楓馨大方表示未有感失望，更坦言有興趣繼承父親衣鉢當演員。

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▲ 關楓馨完騷後受訪。（陳淑霖攝）

關楓馨未有失望

關楓馨挾著「關禮傑長女」之名參選港姐，成為媒體焦點外，賽前更被捧為三甲大熱，惟最終昨晚一個獎也沒有。關楓馨賽後接受TOPick記者訪問，對於自已的表現，她坦言問答環節方面的表現差了少許。

問及對賽果可有感失望，「真的沒有，3個月來辛苦了一輪，今日終於完成這個騷，自己鬆了一口氣，入了五強已經好開心和滿意。」對於入不到三甲，關楓馨謂沒有感到不開心，她說：「自己盡了力，做到最好已經無悔。」

關楓馨謂爸爸賽前給予鼓勵，著她盡量放鬆一點，她說：「盡量享受這舞台，不要想太多，你愈緊張愈表現不好。」

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關楓馨有興趣拍劇

由於準決賽當日大會安排父女檔鋼琴合奏，因而惹來偏坦之說，關楓韾謂這些新聞未有帶來壓力：「又不會吧，壓力是自己給予，參賽期間要跳好多舞，又要記好多東西，個腦袋不停地轉，今晚完騷之後可以放鬆。」

說到將來的發展，關楓馨直言想入娛樂圈：「要傾下，暫時未知道，（想做演員？），若果有機會的話，我都有興趣。」她並謂會跟爸爸商討下：「似終是家人，跟他們商量都好正常，加上爸爸是行內人，他比我清楚得多。」

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另外，關楓馨接受娛樂新聞台訪問表示，對自己表現感滿意，亦多謝父母一直以來的支持：「他們叫我做好自己就得，做好本分其實就無需要後悔。」

說到完騷後最想做的事，關楓馨直言想大吃一餐：「睡覺和吃東西！我已經列好一個清單，最想食生果、芋圓、糯米糍和炒飯呀。」

至於完騷後，關禮傑夫婦火速離去，對於爸爸極速「閃」走是否因失望之故，關楓馨解釋：「不會吧，他對我的表現不會感失望，他只是趕回家為我準備慶功。」

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26歲的關楓馨不但樣子甜美，更是學霸一名，她於英國University of Southampton（世界排名前80、英國教育專科排名最Top）攻讀教育系。

之後，她再於倫敦大學學院（UCL）修讀兒童社會學與兒童權利。完成碩士學位畢業返港後，關楓馨開設網店售賣純素肉桂卷，其後更開設Pop-up store。

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