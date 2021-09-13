【美食速報】當文歷餅店Around the World蛋糕系列增歐洲新航點　必試黑啤+水牛忌廉芝士造型甜品

▲ 當文歷餅店Around the World蛋糕系列增歐洲新航點。（圖片由當文歷餅店提供）

當文歷餅店以精美立體造型甜品成名，名廚 Dominique Ansel 於年初推出 Around the World 蛋糕系列，藉匠心巧製的蛋糕帶領各位粉絲以味覺遊覽不同旅遊熱點，深受歡迎。這次主廚與香港團隊增添歐洲新航點，大家可品嘗愛爾蘭的醇厚「黑啤」及意大利的新鮮手製「水牛忌廉芝士」！

AROUND THE WORLD 系列新蛋糕

黑啤（愛爾蘭）

▲ 黑啤（愛爾蘭）

愛爾蘭的特產 – 黑啤化身朱古力慕斯蛋糕，香濃黑朱古力「啤酒杯」裹着幼滑的黑啤朱古力忌廉、黑啤朱古力蛋糕及朱古力威化脆餅，面層披上輕盈的黃糖雲尼拿忌廉「啤酒泡沫」，猶如即席倒出的冰涼黑啤。乾杯！

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水牛忌廉芝士（意大利）

▲ 水牛忌廉芝士（意大利）

傳統意大利水牛忌廉芝士的外衣下是清爽的糖漬士多啤梨及羅勒馬斯卡彭忌廉，底層則是手指餅脆底。蛋糕上的「橄欖油」、「羅勒葉」及「蕃茄」朱古力裝飾令這「水牛忌廉芝士」更神似。

同一系列的人氣蛋糕，包括輕盈綿滑的日本「梳乎厘班戟」、香濃深邃「法國軟芝士」及泰國地道特產「芒果糯米飯」，將繼續與大家環遊世界。

Around the World 新航點蛋糕系列於 9 月 16 日（星期四）起在中環 H Queen’s 旗艦店、 ifc 期間限定店及尖沙咀海港城店同步發售。原個大蛋糕及5件裝細蛋糕亦於屆時在網店 DangWenLi.com 接受公開預訂。

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責任編輯：王芷瑩