【逆流院長】陳家亮輸在起跑線造就不怕輸精神　寄語新世代醫生赤子之心無可取代

▲ 中大醫學院院長陳家亮形容自己「兩袋空空」，不怕輸，一直以電影《洛奇》主角所言為座右銘，逆流中求進（照片由馬會提供）

陳家亮長大於牛頭角屋邨，就讀屋邨附近小學，輸在起跑線上，卻考上中大醫學院，以一級榮譽畢業，這名中大醫學院院長，亦是首位中大畢業生出任此職。他形容自己「兩袋空空」，不怕輸，一直以電影《洛奇》主角所言為座右銘，逆流中求進；有感現今醫生所說已非金科玉律，寄語新世代醫生要做一個有血有肉的人。

中大醫學院院長陳家亮不是傳統醫生搖籃學校出身，入讀中大醫學院時，首屆師兄師姐仍未畢業。他接受馬會《駿步人生》訪問時提到自己從不認命，形容「兩袋空空，不怕輸」，就如荷李活電影《洛奇》的主角如何被打低，他都能站起來，而電影中主角的對白，一直成了他人生座右銘：

生活不在於你出拳可以有多重，在於你可以承受幾多重拳而往後仍能繼續撐下去。

他以一級榮譽畢業於中大醫學院，投身腸胃專科，成為中大前校長沈祖堯第一個門生，受訪時談到腸道菌群更笑言可說上三日三夜，提到人體基因當中，除父母授予的1%，餘下99%都是腸道微生態，認為只要改變腸道細菌生態， 可以大幅降低患病風險， 甚至能夠改變世界。

馬會撥款13億港元支持興建的中文大學醫院今年初啟用，並於日前正式開幕，屬中大歷來最大筆捐款。陳家亮期望於中大醫院可於公私營醫療體系外走出第三條路，「如果這個模式成功，未來醫療制度將可以三頭馬車前進。」

醉心腸胃研究的他亦盼馬會繼續推動腸道微生態研究發展，又相信這方面比基因圖譜更重要，足以改變未來世界；又強調人口老化下，長者入老人院前的服務真空期亦需醫療服務，馬會目前也有投放資源，協助解決相關問題，但相信人口老化所帶來的孤獨感，未來藉由機械協助，或許是一個出路：

當人這麼老，想去探望朋友會有困難，那時可能要借助機械人協助前往目的地；或者當身邊的朋友都離開得七七八八，一個人獨留世上如何是好？那時可能就需要（研發）星球大戰的金色機械人（C-3PO）時刻陪伴聊天，打發時間。

不過面對醫療科技進步，尤其人工智能（AI）近年有長足發展，或挑戰「真人醫生」的地位。陳家亮直言AI 雖好，但醫生有無可取代之處，明白現今做醫生面對壓力較以往大，故擔任院長同時亦堅持教學，盼身教新世代醫生，無論現實有多困難，一顆赤子之心，永遠無可取代：

我們不是醫病，是醫人…醫生不是萬世師表、不是孔子、不是聖人，我們要做一個有血有肉的人，讓學生有真正感受。

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責任編輯：陳正怡