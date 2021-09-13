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【死因研訊】迷你倉大火死因研訊續　保安主管聞下屬指 「時昌話佢哋搞得掂」

社會 14:15 2021/09/13

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恒隆時任保安主管陳滿根今日出庭作供。（曾耀輝攝）

2016年時昌迷你倉大火致兩名消防員殉職，死因研訊今（13日）續。死因庭今傳召時任恒隆保安主管陳滿根作供，陳供稱當時到場後看到濃煙，隨即報警，並指當值的保安員曾向他表示 「時昌話佢哋搞得掂」。

恒隆時任保安主管陳滿根今供稱，淘大工業邨的管理工作由恒隆外判予G4S保安公司，如有突發情況，淘大工業邨的保安員會匯報恒隆。

陳續供，自己當時則駐守淘大商場，當時收到中心指，工業邨冒起大煙，隨後立刻趕到現場，並於途中致電當日當值的 保安員袁志強 詢問情況，當時袁指「時昌話佢哋搞得掂」。陳在約2分鐘後趕到現場地下天井位置，看到現場冒出煙霧後，立即報警求助，並致電恒隆物業經理。

陳再指，工業邨每年都會有火警演習，在演習前1個月會發通告予商戶，印象中在2010至2016年間，時昌未有參與演習，參加與否是時昌決定，所以即使時昌未有參加，亦未作出相應行動。陳又指，不清楚現場是否有自動警鐘。 

另外，淘大工業大廈保安員袁志強亦繼續作供指，知悉起火時並未想到打破警鐘，而是跑上去通知每1層，通知各層人士逃生。家屬代表大律師隨後查問，為甚麼當時不報警？袁續指，當時要先通知恒隆，待他們確認後才報警。

袁續指，當時曾經有打算報警，但時昌一方指他們會作處理，所以自己未有跟進，但如果事態嚴重，自己會先行報警。袁再指，自己入職前有受過防火訓練。

死因研訊下午續。

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記者：梁錦麟

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