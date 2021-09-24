【小學試題】小三數學搶分練習題答案　加減乘混合計算

▲ 小三數學搶分練習題答案。

小學生開學了，家長可陪伴小朋友，重拾上學的心情，助孩子溫故知新。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為開學做好準備。

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一.

1. 684

2. 32

3. 820

4. 368

5. 404

6. 984

7. 248

8. 198

9. 1064

10. 804

11. 70

12. 824

13. 0

二.

1. C

2. B

3. D

三.

1. 陳先生須付：

(98×5)-49

= 490-49

=441（元）

∴陳先生須付441元。

2. 應找回：

1000－(234－39)

=1000-195

=805（元）

∴應找回805元。

3. 共有花兒：

(6+9) × 7

=15×7

=105（朵）

∴7束鮮花共有花兒105朵。

4. 應找回：

500- (8×12)

=404（元）

∴應找回404元。

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