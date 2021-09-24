【小學試題】小三數學搶分練習題答案 加減乘混合計算
中小學 00:00 2021/09/24
小學生開學了，家長可陪伴小朋友，重拾上學的心情，助孩子溫故知新。TOPick邀請名師設計的練習題，可助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為開學做好準備。
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一.
1. 684
2. 32
3. 820
4. 368
5. 404
6. 984
7. 248
8. 198
9. 1064
10. 804
11. 70
12. 824
13. 0
二.
1. C
2. B
3. D
三.
1. 陳先生須付：
(98×5)-49
= 490-49
=441（元）
∴陳先生須付441元。
2. 應找回：
1000－(234－39)
=1000-195
=805（元）
∴應找回805元。
3. 共有花兒：
(6+9) × 7
=15×7
=105（朵）
∴7束鮮花共有花兒105朵。
4. 應找回：
500- (8×12)
=404（元）
∴應找回404元。
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