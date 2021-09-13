【港區國安法】團體從事不利國安活動將被撤銷豁免繳稅資格　湯家驊：612基金不可能成為慈善機構

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇。（資料圖片）

財經事務及庫務局局長許正宇今日表示，若任何團體支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，稅務局將會撤銷其豁免繳稅的資格，即時生效。資深大律師、行政會議成員湯家驊表示，修訂指南並不涉及政策改動，又指「612人道支援基金」原則上不可能成為慈善機構。

許正宇今日以「國安慈善 兩者兼得」為題，在網上專欄「財庫論」撰文透露，稅務局因應《香港國安法》實施，已修訂《屬公共性質的慈善機構及信託團體的稅務指南》。如任何團體支持、推廣或從事不利於國家安全的活動，稅務局將不再認定其為慈善團體，並會撤銷根據《稅務條例》第88條給予的豁免繳稅資格。有關修訂指南今日正式公布，即時生效。

按照現行指南，要被認定為慈善團體，有關團體必須純粹是為法理上承認的慈善宗旨及為公眾利益而成立。慈善宗旨現時在香港是由案例法界定，並包括：（1）救助貧困；（2）促進教育；（3）推廣宗教；以及（4）可令社會得益但非屬以上任何一類的其他慈善宗旨。

許正宇在文章中指出，在社會進行慈善活動促進公眾利益當然值得鼓勵，惟亦須防範別有用心的人假借慈善之名，實際上卻在危害國家安全。假如經審視後發現有團體參與或運用其資源支持或推廣不利於國家安全的活動，當局將毫不猶疑地將其排除為慈善團體，並撤銷其豁免繳稅資格。

他續指，修訂後的指南除了適用於《稅務條例》第88條下的新申請外，亦涵蓋現時已獲確認豁免繳稅資格的所有慈善團體。稅務局會進行定期覆檢，並留意有關團體的實質性質有否改變。如發現有慈善團體參與或運用其資源支持或推廣不利於國家安全的活動，並在全面審視後認為其已根本性地改變慈善宗旨，便會撤銷其豁免繳稅資格。

「612人道支援基金」被指涉嫌違反《香港國安法》或其他法例，遭警方國安處調查。許正宇上星期出席立法會會議時，被議員質疑港府官員自《香港國安法》實施後才「如夢初醒」處理問題，有失職之嫌。許正宇當時回應指，政府班子一心一意希望解決香港的大問題，稱「鬧走我、鬧死我是無用」，最重要是解決問題。

資深大律師、行政會議成員湯家驊表示，本港一向對慈善團體的定義都非常嚴謹，有關團體必須與政治及國家安全無關。他又指，修訂指南並不涉及政策改動，只是更清晰地說明慈善團體豁免稅收的運作及安排。

湯家驊續指，「612人道支援基金」原則上不可能成為慈善機構，惟由於一次性的眾籌並不涉及賺取商業利潤，故此在現有稅制下毋須繳稅。被問到一旦基金被指違反《港區國安法》，接收其捐款的慈善機構是否亦屬犯法，湯家驊則表示，若明知款項屬犯罪得益，受惠者仍收取款項，就有機會干犯洗黑錢罪。

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責任編輯：陳葆琳