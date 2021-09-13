【覆核上訴】未完成變性手術不獲認可變性　跨性別人士提上訴

▲ 謝浩霖。(資料圖片)

3名未完成由女變男的變性手術的跨性別人士，早前向入境事務處人事登記處申請更改身份證上的性別被拒後提出司法覆核，3人早前被判敗訴，其中兩人今（13日）向高等法院上訴庭提出上訴，指變性手術並非判斷跨性別人士有否成功變性的唯一標準，冀法庭頒令賦以更大彈性。

上訴人Q及謝浩霖；答辯人人事登記處處長。

代表上訴人的英國御用大律師Dinah Rose今陳詞時，引用申請人一方的專家證供指，變性手術引發併發症的風險高，因此很多人不願意進行手術，亦認為自己毋須進行手術，其他國家亦已認可未完成變性手術的跨性別人士為變性人，例如美國就會要求跨性別人士取得醫生證明，以證明他已接受適當的身心治療，便可獲認可，而所謂適當的治療則因人而異，沒有劃一標準。

Dinah Rose續指，專家指出性器官並非判斷跨性別人士有否成功變性的唯一指標，而是要視乎跨性別人士能否適應新性別帶來的社會角色等，而且變性手術的失敗率高，但本港的政策卻是要求跨性別人士除非獲醫生證明有身體殘缺，無法接受全套變性手術，否則必須完成變性手術及荷爾蒙療程才獲認可。

而上訴人希望法庭可頒令，就以上政策提供更多豁免情況，予以跨性別人士更多彈性，毋須接受整套變性手術仍可獲認可。Dinah Rose又指，雖然政府早前曾就有關變性手術帶來的影響發出諮詢文件，但事隔4年，立法會亦未有進一步跟進，因此希望法庭可代為處理。

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記者︰楊詠渝