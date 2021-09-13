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【酒店下午茶】Ritz-Carlton聯乘Gianvito Rossi推絲帶主題下午茶　$718兩位高空嘆意式風情點心+送優惠券

休閒消費 15:41 2021/09/13

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Ritz-Carlton聯乘Gianvito Rossi推絲帶主題下午茶。（圖片由酒店提供）

香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz-Carton）首次與意大利著名鞋履品牌Gianvito Rossi推出「意式絲帶下午茶」，由2021年9月13日至11月30日供應一系列意色風情的點心，賓客在高空中嘆靚景美食同時，亦可獲贈Gianvito Rossi優惠劵。

下午茶靈感源自Gianvito Rossi象徵著高貴優雅氣派的絲帶，突顯女性穿著高跟鞋時所展示的誘人美態。酒店精心設計一系列充滿意式風情點心，和Gianvito Rossi2021/2022秋冬系列設計風格互相輝映。

最新影片：經歷兩次傷患無阻游泳決心　男拔舊生一年三破香港紀錄

是次「意式絲帶下午茶」的下午茶架以優雅精緻的金色圓形為主調，與品牌的璀璨金屬標誌鞋扣互相呼應；而茶架的頂部是Gianvito Rossi經典鞋款的廓形剪影，別出心裁的設計綻放高貴典雅光芒。

論意大利飲食文化，芝士及番茄絕對是其靈魂所在。半乾番茄芝士球配檸檬醬中，利用了巴馬臣芝士、忌廉芝士及里考塔芝士，配合檸檬醬及半乾番茄，令到整道點心香而不膩，送上三重誘人「芝」味。

愛嚐辣的就不能錯過腌八爪魚辣椒餡餅配香橙蛋黃醬，八爪魚配上自家製辣味腌料，淡淡的香辣味道進一步昇華八爪魚的鮮味，令人垂涎鹹點。

甜點方面，包括於意大利發源的檸檬里考塔芝士蛋糕。外層酥軟的檸檬牛油蛋糕，配上意大利里考塔芝士，口感既滑順又能果腹，蛋糕面上有Gianvito Rossi品牌簡稱而成的朱古力標誌，為整道甜點畫龍點睛。

為仿效Gianvito Rossi先生的創意思維及理念，廚師團隊為經典的意大利芝士蛋糕注入新元素，以紅菜頭汁代替傳統咖啡沾滿手指餅，帶來清新健康的紅菜頭意大利芝士蛋糕。

送贈優惠券

「意式絲帶下午茶」定價為每位港幣438元及兩位港幣為718元。凡所有享用「意式絲帶下午茶」的女士即可享有Gianvito Rossi的優惠券乙張，女士們可親臨Gianvito Rossi海港城門市選購心儀鞋款。優惠券數量有限，送完即止。

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「意式絲帶下午茶」詳情：

日期：2021年9月13日至11月30日

時間：下午3時15分至5時15分

價錢：每位港幣438元；兩位港幣718元（另收加一服務費）

地點：香港麗思卡爾頓酒店103樓Café 103

預約或查詢：2263 2270

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責任編輯：王芷瑩

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